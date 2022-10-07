https://ria.ru/20221007/dtp-1822130939.html

В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек

В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.10.2022

В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек

Четыре человека из восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом в Богучанском районе Красноярского края находятся в тяжелом состоянии, один из них в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:20

2022-10-07T08:20

2022-10-07T08:20

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека из восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом в Богучанском районе Красноярского края находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.В ГУ МВД региона сообщили, что утром на 271 километре автодороги Канск-Абан-Богучаны, в районе поселка Новохайский, водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Пострадали восемь человек."Пострадали восемь человек, из них четверо в состоянии средней тяжести. Трое тяжелые и один в реанимации. Находятся в Богучанской районной больнице. На контроле медиков. Проконсультированы с травмацентром Красноярской краевой клинической больницы. Вызван борт санавиации. По прибытии и осмотру будет принято решение о количестве эвакуируемых в краевую больницу", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20221005/zaderzhanie-1821637543.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край