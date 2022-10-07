https://ria.ru/20221007/dtp-1822130939.html
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.10.2022
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек
Четыре человека из восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом в Богучанском районе Красноярского края находятся в тяжелом состоянии, один из них в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:20
2022-10-07T08:20
2022-10-07T08:20
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека из восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом в Богучанском районе Красноярского края находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.В ГУ МВД региона сообщили, что утром на 271 километре автодороги Канск-Абан-Богучаны, в районе поселка Новохайский, водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Пострадали восемь человек."Пострадали восемь человек, из них четверо в состоянии средней тяжести. Трое тяжелые и один в реанимации. Находятся в Богучанской районной больнице. На контроле медиков. Проконсультированы с травмацентром Красноярской краевой клинической больницы. Вызван борт санавиации. По прибытии и осмотру будет принято решение о количестве эвакуируемых в краевую больницу", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20221005/zaderzhanie-1821637543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек
В ДТП под Красноярском пострадали восемь человек, четверо в тяжелом состоянии
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека из восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом в Богучанском районе Красноярского края находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В ГУ МВД региона сообщили, что утром на 271 километре автодороги Канск-Абан-Богучаны, в районе поселка Новохайский, водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Пострадали восемь человек.
"Пострадали восемь человек, из них четверо в состоянии средней тяжести. Трое тяжелые и один в реанимации. Находятся в Богучанской районной больнице. На контроле медиков. Проконсультированы с травмацентром Красноярской краевой клинической больницы. Вызван борт санавиации. По прибытии и осмотру будет принято решение о количестве эвакуируемых в краевую больницу", - сказала собеседница агентства.