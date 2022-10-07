Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/dtp-1822130939.html
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.10.2022
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек
Четыре человека из восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом в Богучанском районе Красноярского края находятся в тяжелом состоянии, один из них в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:20
2022-10-07T08:20
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека из восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом в Богучанском районе Красноярского края находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.В ГУ МВД региона сообщили, что утром на 271 километре автодороги Канск-Абан-Богучаны, в районе поселка Новохайский, водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Пострадали восемь человек."Пострадали восемь человек, из них четверо в состоянии средней тяжести. Трое тяжелые и один в реанимации. Находятся в Богучанской районной больнице. На контроле медиков. Проконсультированы с травмацентром Красноярской краевой клинической больницы. Вызван борт санавиации. По прибытии и осмотру будет принято решение о количестве эвакуируемых в краевую больницу", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20221005/zaderzhanie-1821637543.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
08:20 07.10.2022
 
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек

В ДТП под Красноярском пострадали восемь человек, четверо в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека из восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом в Богучанском районе Красноярского края находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В ГУ МВД региона сообщили, что утром на 271 километре автодороги Канск-Абан-Богучаны, в районе поселка Новохайский, водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Пострадали восемь человек.
"Пострадали восемь человек, из них четверо в состоянии средней тяжести. Трое тяжелые и один в реанимации. Находятся в Богучанской районной больнице. На контроле медиков. Проконсультированы с травмацентром Красноярской краевой клинической больницы. Вызван борт санавиации. По прибытии и осмотру будет принято решение о количестве эвакуируемых в краевую больницу", - сказала собеседница агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 11:24
В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала