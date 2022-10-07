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СМИ: в ДТП в Нью-Йорке с участием полицейских пострадали десять человек
СМИ: в ДТП в Нью-Йорке с участием полицейских пострадали десять человек - РИА Новости, 07.10.2022
СМИ: в ДТП в Нью-Йорке с участием полицейских пострадали десять человек
Десять человек, включая ребенка, пострадали в результате ДТП с участием полицейского автомобиля в Нью-Йорке, сообщает издание New York Daily News. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T01:36
2022-10-07T01:36
2022-10-07T01:50
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нью-йорк (город)
авто
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Десять человек, включая ребенка, пострадали в результате ДТП с участием полицейского автомобиля в Нью-Йорке, сообщает издание New York Daily News.Как пишет издание, ДТП произошло в районе Бронкс в тот момент, когда автомобиль полиции направлялся на вызов об угоне. Он выехал на перекресток, и в него врезалась другая машина.От удара автомобиль правоохранителей вылетел на обочину, где врезался в фонарный столб и сбил группу людей. Обломки упавшего фонаря травмировали еще несколько человек. В общей сложности пострадали восемь прохожих.Двое полицейских, находившиеся в автомобиле, также были ранены и доставлены в больницу.
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в мире, нью-йорк (город), авто
В мире, Нью-Йорк (город), Авто
01:36 07.10.2022 (обновлено: 01:50 07.10.2022)
СМИ: в ДТП в Нью-Йорке с участием полицейских пострадали десять человек
New York Daily News: в Нью-Йорке попали в ДТП полицейские, ехавшие на вызов