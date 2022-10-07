Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку семь натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка
Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 9.46 украинские войска выпустили по Ленинскому и Кировскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.