https://ria.ru/20221007/donetsk-1822151017.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:26

2022-10-07T10:26

2022-10-07T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 9.46 украинские войска выпустили по Ленинскому и Кировскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221007/obstrely-1822144245.html

https://ria.ru/20221007/donetsk-1822148445.html

донецк (днр)

украина

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато