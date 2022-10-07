https://ria.ru/20221007/donbass-1822131279.html
В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погиб один человек
В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 07.10.2022
В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погиб один человек
Один мирный житель погиб, еще пять пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:22
2022-10-07T08:22
2022-10-07T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще пять пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 6 октября до 08.00 7 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221006/obstrel-1821942000.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:22 07.10.2022 (обновлено: 09:55 07.10.2022)
В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погиб один человек
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ, еще пять получили ранения