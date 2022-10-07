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В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/donbass-1822131279.html
В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погиб один человек
В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 07.10.2022
В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погиб один человек
Один мирный житель погиб, еще пять пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:22
2022-10-07T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще пять пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 6 октября до 08.00 7 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221006/obstrel-1821942000.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:22 07.10.2022 (обновлено: 09:55 07.10.2022)
 
В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погиб один человек

В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ, еще пять получили ранения

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще пять пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 6 октября до 08.00 7 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 12:48Специальная военная операция на Украине
ВСУ бьют по ДНР в основном натовскими снарядами, заявили в Народной милиции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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