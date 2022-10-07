https://ria.ru/20221007/britantsy-1822171794.html

Опрос: менее половины молодых британцев согласны с поддержкой Украины

Опрос: менее половины молодых британцев согласны с поддержкой Украины - РИА Новости, 07.10.2022

Опрос: менее половины молодых британцев согласны с поддержкой Украины

Только 45% молодых британцев поддерживают действия Великобритании в отношении конфликта на Украине, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:39

2022-10-07T11:39

2022-10-07T11:39

в мире

лиз трасс

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_abde86586402a5aa791c73d791f7472d.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Только 45% молодых британцев поддерживают действия Великобритании в отношении конфликта на Украине, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos для газеты Times.Согласно полученным данным, около 15% британцев в возрасте 16-34 лет не поддерживают роль, взятую на себя Великобританией в этом конфликте, а 32% затруднились дать однозначный ответ.При этом, как отмечается в сообщении, старшее поколение решительнее поддерживает действия своей страны в конфликте на Украине: 63% британцев в возрасте 35-54 лет и 80% британцев в возрасте 55-75 лет "поддержали вклад Великобритании".Участие в опросе приняли 1095 британцев, сроки проведения исследования и допустимые погрешности в результатах издание не указывает."Поддержка особенно высока среди пожилых людей и сторонников консерваторов… Противоположная позиция мало выражена среди всех групп населения, хотя молодые люди чаще занимают нейтральную позицию. Это не совсем необычно и отчасти отражает более высокий приоритет, который пожилые люди отдают обороне (страны)", - приводит газета слова руководителя отдела исследований Ipsos в области общественных отношений Гидеона Скиннера.Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву в 2023 году. С начала специальной военной операции Британии предоставила Украине помощь на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221007/nischeta-1822123090.html

https://ria.ru/20221007/bezhentsy-1822117480.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лиз трасс, великобритания, украина