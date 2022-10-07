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Опрос: менее половины молодых британцев согласны с поддержкой Украины - РИА Новости, 07.10.2022
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Опрос: менее половины молодых британцев согласны с поддержкой Украины
Опрос: менее половины молодых британцев согласны с поддержкой Украины - РИА Новости, 07.10.2022
Опрос: менее половины молодых британцев согласны с поддержкой Украины
Только 45% молодых британцев поддерживают действия Великобритании в отношении конфликта на Украине, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:39
2022-10-07T11:39
в мире
лиз трасс
великобритания
украина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Только 45% молодых британцев поддерживают действия Великобритании в отношении конфликта на Украине, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos для газеты Times.Согласно полученным данным, около 15% британцев в возрасте 16-34 лет не поддерживают роль, взятую на себя Великобританией в этом конфликте, а 32% затруднились дать однозначный ответ.При этом, как отмечается в сообщении, старшее поколение решительнее поддерживает действия своей страны в конфликте на Украине: 63% британцев в возрасте 35-54 лет и 80% британцев в возрасте 55-75 лет "поддержали вклад Великобритании".Участие в опросе приняли 1095 британцев, сроки проведения исследования и допустимые погрешности в результатах издание не указывает."Поддержка особенно высока среди пожилых людей и сторонников консерваторов… Противоположная позиция мало выражена среди всех групп населения, хотя молодые люди чаще занимают нейтральную позицию. Это не совсем необычно и отчасти отражает более высокий приоритет, который пожилые люди отдают обороне (страны)", - приводит газета слова руководителя отдела исследований Ipsos в области общественных отношений Гидеона Скиннера.Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву в 2023 году. С начала специальной военной операции Британии предоставила Украине помощь на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221007/nischeta-1822123090.html
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60
в мире, лиз трасс, великобритания, украина
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Украина
11:39 07.10.2022
 
Опрос: менее половины молодых британцев согласны с поддержкой Украины

Ipsos: лишь 45 процентов молодых британцев согласны с ролью страны в ситуации на Украине

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Только 45% молодых британцев поддерживают действия Великобритании в отношении конфликта на Украине, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos для газеты Times.
Согласно полученным данным, около 15% британцев в возрасте 16-34 лет не поддерживают роль, взятую на себя Великобританией в этом конфликте, а 32% затруднились дать однозначный ответ.
При этом, как отмечается в сообщении, старшее поколение решительнее поддерживает действия своей страны в конфликте на Украине: 63% британцев в возрасте 35-54 лет и 80% британцев в возрасте 55-75 лет "поддержали вклад Великобритании".
Участие в опросе приняли 1095 британцев, сроки проведения исследования и допустимые погрешности в результатах издание не указывает.
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"Поддержка особенно высока среди пожилых людей и сторонников консерваторов… Противоположная позиция мало выражена среди всех групп населения, хотя молодые люди чаще занимают нейтральную позицию. Это не совсем необычно и отчасти отражает более высокий приоритет, который пожилые люди отдают обороне (страны)", - приводит газета слова руководителя отдела исследований Ipsos в области общественных отношений Гидеона Скиннера.
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву в 2023 году. С начала специальной военной операции Британии предоставила Украине помощь на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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