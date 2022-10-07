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Более 300 липецких бизнесменов воспользовались помощью бизнес–наставников - РИА Новости, 07.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221007/biznes-1822181955.html
Более 300 липецких бизнесменов воспользовались помощью бизнес–наставников
Более 300 липецких бизнесменов воспользовались помощью бизнес–наставников - РИА Новости, 07.10.2022
Более 300 липецких бизнесменов воспользовались помощью бизнес–наставников
В Липецкой области за три года более трехсот представителей МСП воспользовались поддержкой наставников из числа опытных бизнесменов, сообщил глава региона Игорь РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:05
2022-10-07T12:05
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 7 окт – РИА Новости. В Липецкой области за три года более трехсот представителей МСП воспользовались поддержкой наставников из числа опытных бизнесменов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проект поддержки начинающих бизнесменов реализует Центр "Мой бизнес", созданный в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при правительстве Липецкой области. Цель проекта - развитие предпринимательской инициативы жителей региона, их обучение основам предпринимательской деятельности, помощь в создании бизнеса и его сопровождение, а также поддержка действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, кандидатов на трудоустройство и самозанятых. Помощь оказывается бесплатно, нужно лишь только оставить заявку на сайте центра. Там же можно познакомиться с наставниками, среди которых успешные предприниматели региона, имеющие не только многолетний опыт, но и звание "Лучший наставник". На сегодняшний день шефство над молодыми бизнесменами взяли 34 наставника."Малый бизнес – это очень перспективный сектор экономики. Благодаря многочисленным мерам поддержки, реализуемым в нашем регионе, он все активнее набирает популярность", - отметил Артамонов.
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игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
12:05 07.10.2022
 

Более 300 липецких бизнесменов воспользовались помощью бизнес–наставников

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 окт – РИА Новости. В Липецкой области за три года более трехсот представителей МСП воспользовались поддержкой наставников из числа опытных бизнесменов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, проект поддержки начинающих бизнесменов реализует Центр "Мой бизнес", созданный в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при правительстве Липецкой области. Цель проекта - развитие предпринимательской инициативы жителей региона, их обучение основам предпринимательской деятельности, помощь в создании бизнеса и его сопровождение, а также поддержка действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, кандидатов на трудоустройство и самозанятых. Помощь оказывается бесплатно, нужно лишь только оставить заявку на сайте центра. Там же можно познакомиться с наставниками, среди которых успешные предприниматели региона, имеющие не только многолетний опыт, но и звание "Лучший наставник". На сегодняшний день шефство над молодыми бизнесменами взяли 34 наставника.
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"Малый бизнес – это очень перспективный сектор экономики. Благодаря многочисленным мерам поддержки, реализуемым в нашем регионе, он все активнее набирает популярность", - отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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