https://ria.ru/20221007/bezopasnost-1822119870.html
В Госдуме разработают поправки о нормах проведения квестов
В Госдуме разработают поправки о нормах проведения квестов - РИА Новости, 07.10.2022
В Госдуме разработают поправки о нормах проведения квестов
Депутаты Госдумы планируют разработать поправки в закон о нормах проведения развлекательных квестов в связи с их опасностью для здоровья - регламентировать... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T03:51
2022-10-07T03:51
2022-10-07T03:59
общество
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госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют разработать поправки в закон о нормах проведения развлекательных квестов в связи с их опасностью для здоровья - регламентировать нормы проведения и безопасности, сообщила РИА Новости депутат Думы Яна Лантратова.Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением регламентировать организацию работы квестов в связи с опасностью для здоровья таких развлекательных мероприятий.По ее словам, к разработке законопроекта подключат экспертов из Министерства культуры РФ, Роспотребнадзора, Следственного комитета и МВД. Заседание рабочей группы планируется провести в период осенней сессии, а внести поправки в Госдуму - после обсуждения. Сопредседателями рабочей группы станут Лантратова и Стенякина.Парламентарий отмечает, что повышенную озабоченность вызывает то, что развлекательные квесты могут причинить вред здоровью граждан, особенно детей, однако в законе сейчас не содержится определения понятию "квест", не предусматривается регулирование деятельности по их организации и проведению."В связи с этим назрела необходимость правового регулирования квест-индустрии путем принятия специальных норм и правил, стандартов безопасности квестов, которые будут обязательны для исполнения", - добавила она.Предлагается также проработать вопрос исключения участия в таких квестах граждан, например, с сердечными и невротическими заболеваниями.В сентябре было заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как шесть человек, среди которых четверо детей, получили ожоги во время развлекательного квеста в Москве.
https://ria.ru/20220915/kvest-1817106127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
03:51 07.10.2022 (обновлено: 03:59 07.10.2022)
В Госдуме разработают поправки о нормах проведения квестов
Депутат Лантратова заявила, что в России разработают поправки о нормах проведения квестов
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют разработать поправки в закон о нормах проведения развлекательных квестов в связи с их опасностью для здоровья - регламентировать нормы проведения и безопасности, сообщила РИА Новости депутат Думы Яна Лантратова.
Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой
с предложением регламентировать организацию работы квестов в связи с опасностью для здоровья таких развлекательных мероприятий.
"В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, которая обсудит и затем предложит к внесению поправку в закон, регулирующий проведение квестов", - сообщила Лантратова.
По ее словам, к разработке законопроекта подключат экспертов из Министерства культуры РФ, Роспотребнадзора
, Следственного комитета и МВД. Заседание рабочей группы планируется провести в период осенней сессии, а внести поправки в Госдуму - после обсуждения. Сопредседателями рабочей группы станут Лантратова и Стенякина.
Парламентарий отмечает, что повышенную озабоченность вызывает то, что развлекательные квесты могут причинить вред здоровью граждан, особенно детей, однако в законе сейчас не содержится определения понятию "квест", не предусматривается регулирование деятельности по их организации и проведению.
"В связи с этим назрела необходимость правового регулирования квест-индустрии путем принятия специальных норм и правил, стандартов безопасности квестов, которые будут обязательны для исполнения", - добавила она.
Предлагается также проработать вопрос исключения участия в таких квестах граждан, например, с сердечными и невротическими заболеваниями.
В сентябре было заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как шесть человек, среди которых четверо детей, получили ожоги во время развлекательного квеста в Москве
.