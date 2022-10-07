https://ria.ru/20221007/bezopasnost-1822119870.html

В Госдуме разработают поправки о нормах проведения квестов

В Госдуме разработают поправки о нормах проведения квестов - РИА Новости, 07.10.2022

В Госдуме разработают поправки о нормах проведения квестов

Депутаты Госдумы планируют разработать поправки в закон о нормах проведения развлекательных квестов в связи с их опасностью для здоровья - регламентировать... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T03:51

2022-10-07T03:51

2022-10-07T03:59

общество

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют разработать поправки в закон о нормах проведения развлекательных квестов в связи с их опасностью для здоровья - регламентировать нормы проведения и безопасности, сообщила РИА Новости депутат Думы Яна Лантратова.Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением регламентировать организацию работы квестов в связи с опасностью для здоровья таких развлекательных мероприятий.По ее словам, к разработке законопроекта подключат экспертов из Министерства культуры РФ, Роспотребнадзора, Следственного комитета и МВД. Заседание рабочей группы планируется провести в период осенней сессии, а внести поправки в Госдуму - после обсуждения. Сопредседателями рабочей группы станут Лантратова и Стенякина.Парламентарий отмечает, что повышенную озабоченность вызывает то, что развлекательные квесты могут причинить вред здоровью граждан, особенно детей, однако в законе сейчас не содержится определения понятию "квест", не предусматривается регулирование деятельности по их организации и проведению."В связи с этим назрела необходимость правового регулирования квест-индустрии путем принятия специальных норм и правил, стандартов безопасности квестов, которые будут обязательны для исполнения", - добавила она.Предлагается также проработать вопрос исключения участия в таких квестах граждан, например, с сердечными и невротическими заболеваниями.В сентябре было заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как шесть человек, среди которых четверо детей, получили ожоги во время развлекательного квеста в Москве.

https://ria.ru/20220915/kvest-1817106127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)