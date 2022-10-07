https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822268646.html

Белоруссия ожидает поступления в войска "Искандеров" и С-400

Белоруссия ожидает поступления в войска "Искандеров" и С-400 - РИА Новости, 07.10.2022

Белоруссия ожидает поступления в войска "Искандеров" и С-400

В войска Белоруссии вскоре поступят ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400, а также беспилотные комплексы, сообщило министерство обороны республики со РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:01

2022-10-07T16:01

2022-10-07T16:10

в мире

белоруссия

с-400 «триумф»

искандер

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. В войска Белоруссии вскоре поступят ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400, а также беспилотные комплексы, сообщило министерство обороны республики со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина."Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок – это ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО "С-400", а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, с-400 «триумф», искандер