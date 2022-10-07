https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822268646.html
Белоруссия ожидает поступления в войска "Искандеров" и С-400
Белоруссия ожидает поступления в войска "Искандеров" и С-400 - РИА Новости, 07.10.2022
Белоруссия ожидает поступления в войска "Искандеров" и С-400
В войска Белоруссии вскоре поступят ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400, а также беспилотные комплексы, сообщило министерство обороны республики со РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:01
2022-10-07T16:01
2022-10-07T16:10
в мире
белоруссия
с-400 «триумф»
искандер
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. В войска Белоруссии вскоре поступят ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400, а также беспилотные комплексы, сообщило министерство обороны республики со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина."Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок – это ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО "С-400", а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, с-400 «триумф», искандер
В мире, Белоруссия, С-400 «Триумф», Искандер
16:01 07.10.2022 (обновлено: 16:10 07.10.2022)
Белоруссия ожидает поступления в войска "Искандеров" и С-400
Минобороны Белоруссии ожидает скорого поступления в войска "Искандеров" и С-400