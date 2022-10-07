15:57 07.10.2022 (обновлено: 17:30 07.10.2022)
Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил о готовности выставить 500 тысяч резервистов
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovБойцы спецназа белорусской армии
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Бойцы спецназа белорусской армии. Архивное фото
МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Белоруссия способна при необходимости выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, сообщило Министерство обороны республики в Telegram-канале.
Отвечая на вопросы журналистов о масштабах взаимодействия с военнослужащими запаса, глава ведомства Виктор Хренин отметил, что это абсолютно плановая работа для военкоматов и должностных лиц в воинских частях. Он подчеркнул, что мобилизационные сборы с их участием носят постоянный характер и за последние 20 лет их прошли 130 тысяч человек.
"Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве", — говорится в сообщении министерства.
Хренин также уточнил, что необходимости создавать в стране контрактную армию нет, так как 60 процентов военнослужащих — уже контрактники.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. По его словам, Минск оказывает помощь украинским беженцам — ежедневно в республику прибывает около 400-500 человек.
29 сентября, 16:18Минобороны Белоруссии заверило, что мобилизация в стране не проводится