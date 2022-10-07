https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html

Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов

Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов - РИА Новости, 07.10.2022

Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов

Белоруссия способна при необходимости выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, сообщило Министерство обороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:57

2022-10-07T15:57

2022-10-07T17:30

белоруссия

министерство обороны белоруссии

в мире

александр лукашенко

украина

минск

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МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Белоруссия способна при необходимости выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, сообщило Министерство обороны республики в Telegram-канале.Отвечая на вопросы журналистов о масштабах взаимодействия с военнослужащими запаса, глава ведомства Виктор Хренин отметил, что это абсолютно плановая работа для военкоматов и должностных лиц в воинских частях. Он подчеркнул, что мобилизационные сборы с их участием носят постоянный характер и за последние 20 лет их прошли 130 тысяч человек.Хренин также уточнил, что необходимости создавать в стране контрактную армию нет, так как 60 процентов военнослужащих — уже контрактники.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. По его словам, Минск оказывает помощь украинским беженцам — ежедневно в республику прибывает около 400-500 человек.

https://ria.ru/20220929/belorussiya-1820358992.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, министерство обороны белоруссии, в мире, александр лукашенко, украина, минск