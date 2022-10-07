Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html
Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов
Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов - РИА Новости, 07.10.2022
Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов
Белоруссия способна при необходимости выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, сообщило Министерство обороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:57
2022-10-07T17:30
белоруссия
министерство обороны белоруссии
в мире
александр лукашенко
украина
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg
МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Белоруссия способна при необходимости выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, сообщило Министерство обороны республики в Telegram-канале.Отвечая на вопросы журналистов о масштабах взаимодействия с военнослужащими запаса, глава ведомства Виктор Хренин отметил, что это абсолютно плановая работа для военкоматов и должностных лиц в воинских частях. Он подчеркнул, что мобилизационные сборы с их участием носят постоянный характер и за последние 20 лет их прошли 130 тысяч человек.Хренин также уточнил, что необходимости создавать в стране контрактную армию нет, так как 60 процентов военнослужащих — уже контрактники.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. По его словам, Минск оказывает помощь украинским беженцам — ежедневно в республику прибывает около 400-500 человек.
https://ria.ru/20220929/belorussiya-1820358992.html
белоруссия
украина
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_77898bf2a341fa48f598e331845fa1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, министерство обороны белоруссии, в мире, александр лукашенко, украина, минск
Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии, В мире, Александр Лукашенко, Украина, Минск
15:57 07.10.2022 (обновлено: 17:30 07.10.2022)
 
Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов

Министр обороны Белоруссии Хренин заявил о готовности выставить 500 тысяч резервистов

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovБойцы спецназа белорусской армии
Бойцы спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Бойцы спецназа белорусской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Белоруссия способна при необходимости выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, сообщило Министерство обороны республики в Telegram-канале.
Отвечая на вопросы журналистов о масштабах взаимодействия с военнослужащими запаса, глава ведомства Виктор Хренин отметил, что это абсолютно плановая работа для военкоматов и должностных лиц в воинских частях. Он подчеркнул, что мобилизационные сборы с их участием носят постоянный характер и за последние 20 лет их прошли 130 тысяч человек.

"Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве", — говорится в сообщении министерства.

Хренин также уточнил, что необходимости создавать в стране контрактную армию нет, так как 60 процентов военнослужащих — уже контрактники.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. По его словам, Минск оказывает помощь украинским беженцам — ежедневно в республику прибывает около 400-500 человек.
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 16:18
Минобороны Белоруссии заверило, что мобилизация в стране не проводится
 
БелоруссияМинистерство обороны БелоруссииВ миреАлександр ЛукашенкоУкраинаМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала