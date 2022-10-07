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Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен - РИА Новости, 07.10.2022
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Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен
Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен - РИА Новости, 07.10.2022
Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен в стране, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:16
2022-10-07T12:16
александр лукашенко
экономика
белоруссия
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен в стране, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.В четверг Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел."Президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал директиву "О недопустимости роста цен", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. "Для защиты интересов граждан и организаций Беларуси, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований", - говорится в сообщении.В соответствии с директивой, для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа во главе с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Рабочей группе поручено в десятидневный срок разработать и представить в правительство предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования, обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования. Перед правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной, отмечает пресс-служба президента.Изначально в 2022 году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%. Головченко в августе отмечал, что в Белоруссии наблюдается замедление темпов инфляции, в том числе и благодаря принятым в стране мерам сдерживания цен, включая ценовое регулирование более чем половины потребительских товаров. Годовая инфляция в Белоруссии замедлилась с 18,1% в июле до 17,9% в августе. По данным агентства Белта, на совещании в четверг правительство оценило рост потребительских цен по итогам года в размере 19%.
https://ria.ru/20221006/moratoriy-1822086027.html
https://ria.ru/20220814/defitsit-1809552952.html
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60
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александр лукашенко, экономика, белоруссия
Александр Лукашенко, Экономика, Белоруссия
12:16 07.10.2022
 
Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен

Президент Белоруссии Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен в стране, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
В четверг Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 21:06
Премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен
"Президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал директиву "О недопустимости роста цен", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. "Для защиты интересов граждан и организаций Беларуси, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований", - говорится в сообщении.
В соответствии с директивой, для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа во главе с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Рабочей группе поручено в десятидневный срок разработать и представить в правительство предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования, обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования. Перед правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной, отмечает пресс-служба президента.
Изначально в 2022 году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%. Головченко в августе отмечал, что в Белоруссии наблюдается замедление темпов инфляции, в том числе и благодаря принятым в стране мерам сдерживания цен, включая ценовое регулирование более чем половины потребительских товаров. Годовая инфляция в Белоруссии замедлилась с 18,1% в июле до 17,9% в августе. По данным агентства Белта, на совещании в четверг правительство оценило рост потребительских цен по итогам года в размере 19%.
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