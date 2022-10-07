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ВС России с 24 февраля уничтожили 3453 орудия полевой украинской артиллерии - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/artilleriya-1822239565.html
ВС России с 24 февраля уничтожили 3453 орудия полевой украинской артиллерии
ВС России с 24 февраля уничтожили 3453 орудия полевой украинской артиллерии - РИА Новости, 07.10.2022
ВС России с 24 февраля уничтожили 3453 орудия полевой украинской артиллерии
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 3453 орудия украинской полевой артиллерии и миномета, а также 862 боевые машины реактивных систем залпового огня,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:44
2022-10-07T14:44
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 3453 орудия украинской полевой артиллерии и миномета, а также 862 боевые машины реактивных систем залпового огня, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в министерстве.
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технологии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
14:44 07.10.2022
 
ВС России с 24 февраля уничтожили 3453 орудия полевой украинской артиллерии

Минобороны: ВС с 24 февраля уничтожили 3453 орудия полевой артиллерии ВСУ, 2164 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 3453 орудия украинской полевой артиллерии и миномета, а также 862 боевые машины реактивных систем залпового огня, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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