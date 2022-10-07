https://ria.ru/20221007/artilleriya-1822239565.html

ВС России с 24 февраля уничтожили 3453 орудия полевой украинской артиллерии

ВС России с 24 февраля уничтожили 3453 орудия полевой украинской артиллерии - РИА Новости, 07.10.2022

ВС России с 24 февраля уничтожили 3453 орудия полевой украинской артиллерии

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 3453 орудия украинской полевой артиллерии и миномета, а также 862 боевые машины реактивных систем залпового огня,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:44

2022-10-07T14:44

2022-10-07T14:44

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 3453 орудия украинской полевой артиллерии и миномета, а также 862 боевые машины реактивных систем залпового огня, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, россия, вооруженные силы рф