https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html

США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике

США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022

США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике

США намерены работать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:17

2022-10-07T16:17

2022-10-07T16:17

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швеция

сша

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США намерены работать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в Арктике, сообщили на пресс-брифинге высокопоставленные представители администрации Белого дома."Стратегия оценивает то, как мы калибруем и координируем наши активности с союзниками по НАТО и как мы с арктическими партнерами совместно защищаем наши интересы в области безопасности", - заявили там.Как объяснили в Белом доме, речь идет, в том числе, об увеличении возможностей оперативного взаимодействия, обмене информацией, совместных учениях, а также сокращении рисков "нежелательной эскалации" с Россией.

https://ria.ru/20220921/britaniya-1818309936.html

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швеция

сша

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в мире, финляндия, швеция, сша, нато, россия, арктика