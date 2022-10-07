Рейтинг@Mail.ru
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике
США намерены работать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:17
2022-10-07T16:17
в мире
финляндия
швеция
сша
нато
россия
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США намерены работать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в Арктике, сообщили на пресс-брифинге высокопоставленные представители администрации Белого дома."Стратегия оценивает то, как мы калибруем и координируем наши активности с союзниками по НАТО и как мы с арктическими партнерами совместно защищаем наши интересы в области безопасности", - заявили там.Как объяснили в Белом доме, речь идет, в том числе, об увеличении возможностей оперативного взаимодействия, обмене информацией, совместных учениях, а также сокращении рисков "нежелательной эскалации" с Россией.
https://ria.ru/20220921/britaniya-1818309936.html
финляндия
швеция
сша
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, швеция, сша, нато, россия, арктика
В мире, Финляндия, Швеция, США, НАТО, Россия, Арктика
16:17 07.10.2022
 
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике

США заявили о намерении работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США намерены работать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в Арктике, сообщили на пресс-брифинге высокопоставленные представители администрации Белого дома.
"Стратегия оценивает то, как мы калибруем и координируем наши активности с союзниками по НАТО и как мы с арктическими партнерами совместно защищаем наши интересы в области безопасности", - заявили там.
"Мы очень заинтересованы в расширении работы со Швецией и Финляндией, которые вступают в НАТО", - добавили в администрации.
Как объяснили в Белом доме, речь идет, в том числе, об увеличении возможностей оперативного взаимодействия, обмене информацией, совместных учениях, а также сокращении рисков "нежелательной эскалации" с Россией.
Арктика - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 04:22
МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность
 
В миреФинляндияШвецияСШАНАТОРоссияАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала