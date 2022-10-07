https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике
США намерены работать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:17
2022-10-07T16:17
2022-10-07T16:17
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США намерены работать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в Арктике, сообщили на пресс-брифинге высокопоставленные представители администрации Белого дома."Стратегия оценивает то, как мы калибруем и координируем наши активности с союзниками по НАТО и как мы с арктическими партнерами совместно защищаем наши интересы в области безопасности", - заявили там.Как объяснили в Белом доме, речь идет, в том числе, об увеличении возможностей оперативного взаимодействия, обмене информацией, совместных учениях, а также сокращении рисков "нежелательной эскалации" с Россией.
https://ria.ru/20220921/britaniya-1818309936.html
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в мире, финляндия, швеция, сша, нато, россия, арктика
В мире, Финляндия, Швеция, США, НАТО, Россия, Арктика
США намерены работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике
США заявили о намерении работать с Финляндией и Швецией по вопросам обороны в Арктике