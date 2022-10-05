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В Якутии начался прием заявлений на помощь от семей военных и добровольцев - РИА Новости, 05.10.2022
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https://ria.ru/20221005/zayavleniya-1821653451.html
В Якутии начался прием заявлений на помощь от семей военных и добровольцев
В Якутии начался прием заявлений на помощь от семей военных и добровольцев - РИА Новости, 05.10.2022
В Якутии начался прием заявлений на помощь от семей военных и добровольцев
В Якутии стартовал приём заявлений для получения мер поддержки от семей военнослужащих и добровольцев-контрактников, сообщает пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:01
2022-10-05T12:01
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
частичная мобилизация в россии
айсен николаев
россия
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ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. В Якутии стартовал приём заявлений для получения мер поддержки от семей военнослужащих и добровольцев-контрактников, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."В Якутии 5 октября стартовал приём заявлений для получения комплексных мер поддержки семей мобилизованных и добровольцев, принимающих с 24 февраля 2022 года участие в выполнении специальных военных задач в составе Вооруженных сил РФ, установленных указом главы Якутии Айсена Николаева "О мерах поддержки семей военнослужащих", - информирует пресс-служба.Отмечается, что по поручению главы республики разработан максимально удобный и доступный способ получения мер поддержки. "Для этого достаточно подать одно заявление в "одно окно" через МФЦ на территории своего города или района или через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru", - пояснили в кабмине.Ранее сообщалось о том, что по указу Николаева меры поддержки семей мобилизованных в регионе распространят на семьи добровольцев по контракту.Семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан в Якутии выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821334749.html
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республика саха (якутия), частичная мобилизация в россии, айсен николаев, россия
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Частичная мобилизация в России, Айсен Николаев, Россия
12:01 05.10.2022
 

В Якутии начался прием заявлений на помощь от семей военных и добровольцев

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Панорама города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. В Якутии стартовал приём заявлений для получения мер поддержки от семей военнослужащих и добровольцев-контрактников, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"В Якутии 5 октября стартовал приём заявлений для получения комплексных мер поддержки семей мобилизованных и добровольцев, принимающих с 24 февраля 2022 года участие в выполнении специальных военных задач в составе Вооруженных сил РФ, установленных указом главы Якутии Айсена Николаева "О мерах поддержки семей военнослужащих", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что по поручению главы республики разработан максимально удобный и доступный способ получения мер поддержки. "Для этого достаточно подать одно заявление в "одно окно" через МФЦ на территории своего города или района или через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru", - пояснили в кабмине.
Ранее сообщалось о том, что по указу Николаева меры поддержки семей мобилизованных в регионе распространят на семьи добровольцев по контракту.
Семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан в Якутии выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.
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