https://ria.ru/20221005/zayavleniya-1821653451.html

В Якутии начался прием заявлений на помощь от семей военных и добровольцев

В Якутии начался прием заявлений на помощь от семей военных и добровольцев - РИА Новости, 05.10.2022

В Якутии начался прием заявлений на помощь от семей военных и добровольцев

В Якутии стартовал приём заявлений для получения мер поддержки от семей военнослужащих и добровольцев-контрактников, сообщает пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:01

2022-10-05T12:01

2022-10-05T12:01

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

частичная мобилизация в россии

айсен николаев

россия

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ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. В Якутии стартовал приём заявлений для получения мер поддержки от семей военнослужащих и добровольцев-контрактников, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."В Якутии 5 октября стартовал приём заявлений для получения комплексных мер поддержки семей мобилизованных и добровольцев, принимающих с 24 февраля 2022 года участие в выполнении специальных военных задач в составе Вооруженных сил РФ, установленных указом главы Якутии Айсена Николаева "О мерах поддержки семей военнослужащих", - информирует пресс-служба.Отмечается, что по поручению главы республики разработан максимально удобный и доступный способ получения мер поддержки. "Для этого достаточно подать одно заявление в "одно окно" через МФЦ на территории своего города или района или через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru", - пояснили в кабмине.Ранее сообщалось о том, что по указу Николаева меры поддержки семей мобилизованных в регионе распространят на семьи добровольцев по контракту.Семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан в Якутии выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821334749.html

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), частичная мобилизация в россии, айсен николаев, россия