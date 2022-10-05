https://ria.ru/20221005/zayavki-1821743565.html
Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года
Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года - РИА Новости, 05.10.2022
Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года
Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:10
2022-10-05T17:10
2022-10-05T17:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821765106_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d482a285a5339ac6db1b679c46cab519.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья."В целом показатели идентичны аналогичному периоду 2021 года. Да, был небольшой рост в 1%, который произошел за счет увеличения количества пользователей", - приводятся слова руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой.Она добавила, что наибольшее количество обращений касалось уборки подъездов – 23,5 тысячи. В топ-3 также вошли вопросы ремонта подъездных дверей и запирающих устройств – 15,3 тысячи заявок, а также устранение протечек кровель – 9,9 тысячи заявок.
https://ria.ru/20221003/dvor-1821265075.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821765106_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_825ccf256b5b2be4a21881207fc3db7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), госжилинспекция, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция, Общество