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Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года - РИА Новости, 05.10.2022
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Новости Подмосковья
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Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года
Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года - РИА Новости, 05.10.2022
Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года
Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:10
2022-10-05T17:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
общество
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья."В целом показатели идентичны аналогичному периоду 2021 года. Да, был небольшой рост в 1%, который произошел за счет увеличения количества пользователей", - приводятся слова руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой.Она добавила, что наибольшее количество обращений касалось уборки подъездов – 23,5 тысячи. В топ-3 также вошли вопросы ремонта подъездных дверей и запирающих устройств – 15,3 тысячи заявок, а также устранение протечек кровель – 9,9 тысячи заявок.
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московская область (подмосковье), госжилинспекция, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция, Общество
17:10 05.10.2022
 

Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года

© РИА Новости / Александр КряжевУборщица моет пол в подъезде
Уборщица моет пол в подъезде - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Уборщица моет пол в подъезде . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.
"В целом показатели идентичны аналогичному периоду 2021 года. Да, был небольшой рост в 1%, который произошел за счет увеличения количества пользователей", - приводятся слова руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой.
Она добавила, что наибольшее количество обращений касалось уборки подъездов – 23,5 тысячи. В топ-3 также вошли вопросы ремонта подъездных дверей и запирающих устройств – 15,3 тысячи заявок, а также устранение протечек кровель – 9,9 тысячи заявок.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ГосжилинспекцияОбщество
 
 
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