https://ria.ru/20221005/zayavki-1821743565.html

Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года

Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года - РИА Новости, 05.10.2022

Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании МО с начала года

Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:10

2022-10-05T17:10

2022-10-05T17:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

общество

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Более 262 тысяч заявок выполнили управляющие компании Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья."В целом показатели идентичны аналогичному периоду 2021 года. Да, был небольшой рост в 1%, который произошел за счет увеличения количества пользователей", - приводятся слова руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой.Она добавила, что наибольшее количество обращений касалось уборки подъездов – 23,5 тысячи. В топ-3 также вошли вопросы ремонта подъездных дверей и запирающих устройств – 15,3 тысячи заявок, а также устранение протечек кровель – 9,9 тысячи заявок.

https://ria.ru/20221003/dvor-1821265075.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), госжилинспекция, общество