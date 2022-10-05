https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821715400.html

ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в Запорожской области

ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 05.10.2022

ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в Запорожской области

ВС РФ ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады теробороны в районе Ровнополья Запорожской области уничтожили до 30 боевиков и семь единиц автомобильной... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:04

2022-10-05T15:04

2022-10-05T15:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады теробороны в районе Ровнополья Запорожской области уничтожили до 30 боевиков и семь единиц автомобильной техники, сообщили в среду в Минобороны России."В результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожено до 30-ти боевиков и семь единиц автомобильной техники", - сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20221005/donbass-1821666420.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы рф, украина