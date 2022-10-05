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ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821715400.html
ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в Запорожской области
ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 05.10.2022
ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в Запорожской области
ВС РФ ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады теробороны в районе Ровнополья Запорожской области уничтожили до 30 боевиков и семь единиц автомобильной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:04
2022-10-05T15:11
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады теробороны в районе Ровнополья Запорожской области уничтожили до 30 боевиков и семь единиц автомобильной техники, сообщили в среду в Минобороны России."В результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожено до 30-ти боевиков и семь единиц автомобильной техники", - сообщили в Минобороны России.
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россия, запорожская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Украина
15:04 05.10.2022 (обновлено: 15:11 05.10.2022)
 
ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в Запорожской области

Минобороны сообщило об уничтожении до 30 украинских боевиков в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады теробороны в районе Ровнополья Запорожской области уничтожили до 30 боевиков и семь единиц автомобильной техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"В результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожено до 30-ти боевиков и семь единиц автомобильной техники", - сообщили в Минобороны России.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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