https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821630562.html
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории
Люди пытаются массово покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожской области, однако украинские военные насильно их удерживают, препятствуя выезду в Россию,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:54
2022-10-05T10:54
2022-10-05T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816923812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4c95ffdc502a22a030b3f1dc5f98924.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Люди пытаются массово покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожской области, однако украинские военные насильно их удерживают, препятствуя выезду в Россию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье."Люди пытаются массово покинуть оккупированную территорию, но выехать в Россию, в освобожденную часть Запорожской области, они не могут. Украинские боевики не пускают, полностью заблокировав контрольно-пропускные пункты", - сказал Рогов.По его мнению, киевский режим целенаправленно создает очереди из гражданских машин на Ореховской трассе, идущей к КПП в Васильевке, чтобы прикрываясь гражданским населением беспрепятственно осуществлять маневры и переброску своей военной техники и личного состава.В среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821608998.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816923812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9891d4f2c68152880cf4d8636de9a726.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории
Рогов: люди пытаются покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожья, но ВСУ их удерживают
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Люди пытаются массово покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожской области, однако украинские военные насильно их удерживают, препятствуя выезду в Россию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье
.
"Люди пытаются массово покинуть оккупированную территорию, но выехать в Россию, в освобожденную часть Запорожской области, они не могут. Украинские боевики не пускают, полностью заблокировав контрольно-пропускные пункты", - сказал Рогов.
По его мнению, киевский режим целенаправленно создает очереди из гражданских машин на Ореховской трассе, идущей к КПП в Васильевке, чтобы прикрываясь гражданским населением беспрепятственно осуществлять маневры и переброску своей военной техники и личного состава.
В среду президент России Владимир Путин
подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.