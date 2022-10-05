https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821630562.html

ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории

ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 05.10.2022

ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории

Люди пытаются массово покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожской области, однако украинские военные насильно их удерживают, препятствуя выезду в Россию,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:54

2022-10-05T10:54

2022-10-05T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Люди пытаются массово покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожской области, однако украинские военные насильно их удерживают, препятствуя выезду в Россию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье."Люди пытаются массово покинуть оккупированную территорию, но выехать в Россию, в освобожденную часть Запорожской области, они не могут. Украинские боевики не пускают, полностью заблокировав контрольно-пропускные пункты", - сказал Рогов.По его мнению, киевский режим целенаправленно создает очереди из гражданских машин на Ореховской трассе, идущей к КПП в Васильевке, чтобы прикрываясь гражданским населением беспрепятственно осуществлять маневры и переброску своей военной техники и личного состава.В среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.

https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821608998.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины