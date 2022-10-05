Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821630562.html
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории
Люди пытаются массово покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожской области, однако украинские военные насильно их удерживают, препятствуя выезду в Россию,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:54
2022-10-05T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816923812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4c95ffdc502a22a030b3f1dc5f98924.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Люди пытаются массово покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожской области, однако украинские военные насильно их удерживают, препятствуя выезду в Россию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье."Люди пытаются массово покинуть оккупированную территорию, но выехать в Россию, в освобожденную часть Запорожской области, они не могут. Украинские боевики не пускают, полностью заблокировав контрольно-пропускные пункты", - сказал Рогов.По его мнению, киевский режим целенаправленно создает очереди из гражданских машин на Ореховской трассе, идущей к КПП в Васильевке, чтобы прикрываясь гражданским населением беспрепятственно осуществлять маневры и переброску своей военной техники и личного состава.В среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821608998.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816923812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9891d4f2c68152880cf4d8636de9a726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
10:54 05.10.2022
 
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории

Рогов: люди пытаются покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожья, но ВСУ их удерживают

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Люди пытаются массово покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожской области, однако украинские военные насильно их удерживают, препятствуя выезду в Россию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье.
"Люди пытаются массово покинуть оккупированную территорию, но выехать в Россию, в освобожденную часть Запорожской области, они не могут. Украинские боевики не пускают, полностью заблокировав контрольно-пропускные пункты", - сказал Рогов.
По его мнению, киевский режим целенаправленно создает очереди из гражданских машин на Ореховской трассе, идущей к КПП в Васильевке, чтобы прикрываясь гражданским населением беспрепятственно осуществлять маневры и переброску своей военной техники и личного состава.
В среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:17Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области оценили обстановку на линии фронта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала