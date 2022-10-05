https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821613346.html
Путин подписал закон о принятии Запорожья в состав России
Путин подписал закон о принятии Запорожья в состав России - РИА Новости, 05.10.2022
Путин подписал закон о принятии Запорожья в состав России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:35
2022-10-05T09:35
2022-10-05T09:43
россия
запорожье
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821612657.html
россия
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожье, политика, владимир путин
Россия, Запорожье, Политика, Владимир Путин
09:35 05.10.2022 (обновлено: 09:43 05.10.2022)
Путин подписал закон о принятии Запорожья в состав России
Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожья в состав России