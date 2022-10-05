https://ria.ru/20221005/zaderzhanie-1821637543.html

В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник

В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022

В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник

Сотрудники ФСБ в среду утром задержали заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:24

2022-10-05T11:24

2022-10-05T11:25

происшествия

красноярский край

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники ФСБ в среду утром задержали заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.По его словам, работают сотрудники из Москвы, разработка велась длительное время. Привалихин подозревается в коррупции."В 8 утра вызвали... в ФСБ и прямо в кабинете его задержали", - сказал собеседник агентства.Комментариями ГУМВД и ФСБ РИА Новости пока не располагает.Согласно данным с сайта регионального главка ГУМВД, Привалихин Михаил Владимирович занимает должность заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по краю (по оперативной работе), подполковник полиции.

https://ria.ru/20220729/politsiya-1805902568.html

https://ria.ru/20220413/zaderzhanie-1783413901.html

красноярский край

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)