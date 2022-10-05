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В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
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В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник
В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник
Сотрудники ФСБ в среду утром задержали заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:24
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происшествия
красноярский край
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники ФСБ в среду утром задержали заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.По его словам, работают сотрудники из Москвы, разработка велась длительное время. Привалихин подозревается в коррупции."В 8 утра вызвали... в ФСБ и прямо в кабинете его задержали", - сказал собеседник агентства.Комментариями ГУМВД и ФСБ РИА Новости пока не располагает.Согласно данным с сайта регионального главка ГУМВД, Привалихин Михаил Владимирович занимает должность заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по краю (по оперативной работе), подполковник полиции.
https://ria.ru/20220729/politsiya-1805902568.html
https://ria.ru/20220413/zaderzhanie-1783413901.html
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происшествия, красноярский край, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
11:24 05.10.2022 (обновлено: 11:25 05.10.2022)
 
В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник

Сотрудники ФСБ задержали замначальника полиции по Красноярскому краю Михаила Привалихина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники ФСБ в среду утром задержали заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
По его словам, работают сотрудники из Москвы, разработка велась длительное время. Привалихин подозревается в коррупции.
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"В 8 утра вызвали... в ФСБ и прямо в кабинете его задержали", - сказал собеседник агентства.
Комментариями ГУМВД и ФСБ РИА Новости пока не располагает.
Согласно данным с сайта регионального главка ГУМВД, Привалихин Михаил Владимирович занимает должность заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по краю (по оперативной работе), подполковник полиции.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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