https://ria.ru/20221005/zaderzhanie-1821637543.html
В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник
В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник
Сотрудники ФСБ в среду утром задержали заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:24
2022-10-05T11:24
2022-10-05T11:25
происшествия
красноярский край
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники ФСБ в среду утром задержали заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.По его словам, работают сотрудники из Москвы, разработка велась длительное время. Привалихин подозревается в коррупции."В 8 утра вызвали... в ФСБ и прямо в кабинете его задержали", - сказал собеседник агентства.Комментариями ГУМВД и ФСБ РИА Новости пока не располагает.Согласно данным с сайта регионального главка ГУМВД, Привалихин Михаил Владимирович занимает должность заместителя начальника полиции ГУМВД РФ по краю (по оперативной работе), подполковник полиции.
https://ria.ru/20220729/politsiya-1805902568.html
https://ria.ru/20220413/zaderzhanie-1783413901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
11:24 05.10.2022 (обновлено: 11:25 05.10.2022)
В Красноярском крае задержали замначальника полиции, сообщил источник
Сотрудники ФСБ задержали замначальника полиции по Красноярскому краю Михаила Привалихина