https://ria.ru/20221005/yakutiya-1821667838.html

Омбудсмен Якутии предложила решать нотариальные вопросы на местах призыва

Омбудсмен Якутии предложила решать нотариальные вопросы на местах призыва - РИА Новости, 05.10.2022

Омбудсмен Якутии предложила решать нотариальные вопросы на местах призыва

Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева предложила решать нотариальные вопросы мобилизованных на местах призыва при помощи военных... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:44

2022-10-05T12:44

2022-10-05T12:44

республика саха (якутия)

общество

якутск

частичная мобилизация в россии

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ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева предложила решать нотариальные вопросы мобилизованных на местах призыва при помощи военных комиссариатов, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека республики.По словам уполномоченного, с начала частичной мобилизации якутяне чаще всего обращаются с тремя основными проблемами."Несмотря на то, что в связи со сложившейся обстановкой нотариусы Якутска работали и в выходные дни, эта проблема остается. У кого-то не хватило времени на оформление, и в данное время их семьи сталкиваются с тем, что юридически не могут производить определенные действия в части оформления кредитных каникул и других видов заявленных видов помощи. Мы предлагаем этот вопрос решать на местах призыва при помощи военных комиссариатов", - приводятся слова Гурьевой.Как она отметила, из-за отсутствия нотариальной доверенности у мобилизованных возникает проблема с оформлением кредитных каникул. "Необходимо разработать упрощенную процедуру оформления кредитной отсрочки посредством принятия решения о регламенте, который бы позволял оформлять документы членам семьи мобилизованного без доверенности", — предложила омбудсмен.Кроме того, к Гурьевой поступают вопросы от гражданских жен мобилизованных. "По факту женщина, чей брак не был официально зарегистрирован, после мобилизации гражданского мужа осталась без поддержки и кормильца семьи. Во многих случаях в семье есть дети. Нам нужно разработать меры поддержки в таких случаях", - добавила она.Ранее сообщалось о том, что в Якутии стартовал приём заявлений для получения мер поддержки от семей военнослужащих и добровольцев-контрактников.

https://ria.ru/20221005/zayavleniya-1821653451.html

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общество, якутск, частичная мобилизация в россии