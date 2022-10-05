https://ria.ru/20221005/yakutiya-1821630264.html

В Якутии на заготовку корма для скота выделены 80 миллионов рублей

В Якутии на заготовку корма для скота выделены 80 миллионов рублей - РИА Новости, 05.10.2022

В Якутии на заготовку корма для скота выделены 80 миллионов рублей

Власти Якутии выделили свыше 80 миллионов рублей на заготовку сена в отдаленных участках, зимовка скота и лошадей в пострадавших от паводка районах ожидается в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:54

2022-10-05T10:54

2022-10-05T10:54

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Власти Якутии выделили свыше 80 миллионов рублей на заготовку сена в отдаленных участках, зимовка скота и лошадей в пострадавших от паводка районах ожидается в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.Ранее сообщалось о том, что после дождевых паводков в ряде районов Якутии возникла сложная ситуация по кормозаготовке. По поручению главы региона Айсена Николаева в пострадавшие Верхоянский и Кобяйский районы направили средства на заготовку сена.Как отметили в ведомстве, сегодня во многих хозяйствах кормозаготовительная кампания продолжается. Работают мобильные бригады, которыми закладываются сочные корма. Заготовка сена в регионе продолжается силами 57 мобильных бригад. На данный момент на отдаленных участках ими заготовлено 43 979 тонн сена. Общий объем заготовленного сена в Якутии составил более 385 тысяч тонн, это 87% от плана."Цифра хоть и все еще недостаточная, но гораздо превосходящая имевшие ранее место негативные прогнозы. Таким образом, с учетом реализации всего комплекса мер, устойчивая зимовка скота и лошадей, в том числе в пострадавших от паводка районах, будет обеспечена в штатном режиме. На заготовку сена в отдаленных участках из государственного бюджета республики местным бюджетам выделено 83 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.По данным минсельхоза, Николаев поручил восполнить возможный дефицит сена концентрированными кормами. "Будет оказано содействие восьми наиболее пострадавшим улусам на перевозку и приобретение концентрированных кормов в объеме 5 292 тонн, а также на перевозку 1 600 тонн сена трем улусам, испытывающим наибольший дефицит в грубых кормах, в том числе Верхоянскому, Кобяйскому и Вилюйскому улусам на общую сумму 101,3 миллиона рублей. Единым оператором по поставке концентрированных кормов определен Якутоптторг", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221001/pozhary-1820879653.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев