https://ria.ru/20221005/ugrozysk-1821158651.html

День образования службы уголовного розыска России

День образования службы уголовного розыска России - РИА Новости, 05.10.2022

День образования службы уголовного розыска России

5 октября 1918 года в целях охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом Народный... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T04:33

2022-10-05T04:33

2022-10-05T04:33

справки

московский уголовный розыск

россия

рсфср

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

5 октября 1918 года в целях охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом Народный комиссариат внутренних дел Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (НКВД РСФСР) принял положение "Об организации Отдела уголовного розыска". Этот документ стал юридической основой создания уголовно-розыскной службы в российских правоохранительных органах. Отделения уголовного розыска учреждались в городах с населением не менее 40-45 тысяч человек. Общее руководство системой уголовного розыска осуществлял НКВД. Все вопросы строительства аппарата уголовного розыска Главное управление милиции РСФСР решало совместно с местными Советами. На первоначальном этапе аппарат уголовного розыска использовался для борьбы с политическими противниками, однако вскоре основным направлением его деятельности стала борьба с организованными преступными сообществами и крупными бандитскими формированиями. Уже в начале 1920-х годов к ведению уголовного розыска было отнесено раскрытие всех преступлений, не носивших политического характера. В январе 1919 года по прямому указанию председателя Совнаркома Владимира Ленина был разработан общий план мер борьбы с бандитизмом в Москве. Согласно этому плану вся ответственность за борьбу с уголовной преступностью возлагалась на Московский уголовный розыск (МУР). Активная деятельность сотрудников МУРа привела к тому, что уже в 1920 году количество разбоев по сравнению с 1919 годом сократилось в три раза, грабежей – в девять раз, число убийств уменьшилось на одну треть. Успехи Московского уголовного розыска в борьбе с бандитизмом и уголовной преступностью в 1919 году снискали ему заслуженную славу одного из лучших розыскных аппаратов страны. На долю первых оперативников уголовного розыска выпала борьба и с матерыми уголовниками, и с бандформированиями, и с иностранной интервенцией. Не имея специальных знаний и опыта, сотрудники советского уголовного розыска постигали тонкости сыскного дела непосредственно в процессе работы и нередко вынуждены были обращаться за помощью к профессионалам царской России. В 1920 году произошло слияние уголовного розыска и следствия (сначала в Москве и Петрограде (ныне Санкт-Петербург), а затем и в других городах). Объединенные органы розыска и следствия находились в двойном подчинении – НКВД РСФСР и исполкомов Советов. 10 апреля 1922 года приказом НКВД РСФСР, уголовный розыск был выделен из общей милиции и стал самостоятельной службой органов внутренних дел. В середине декабря 1930 года было принято секретное постановление, согласно которому деятельностью уголовного розыска стали руководить органы ОГПУ (Особое государственное политическое управление, бывшая Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР, ВЧК). При ОГПУ была создана Главная инспекция по милиции и уголовному розыску. В конце декабря того же года в связи с ликвидацией наркоматов внутренних дел РСФСР и автономных республик руководство и управление органами милиции и уголовного розыска официально было возложено на созданное при Совете народных комиссаров (СНК) РСФСР Главное управление милиции и уголовного розыска. В мае 1931 года уголовный розыск был включен в состав органов милиции. В конце 1932 года милиция вместе с уголовным розыском была выведена из непосредственного ведения правительств союзных и автономных республик и передана в ОГПУ СССР, где вместо Главной инспекции по милиции и уголовному розыску было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ). В 1934 году ОГПУ вошло в состав созданного общесоюзного НКВД СССР (с 1946 года МВД СССР). В 1930-е годы из состава уголовного розыска стали выделяться самостоятельные направления работы, происходило перераспределение функций. В 1937 году была выделена линия по борьбе с хищениями государственного и общественного имущества и спекуляцией. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) сотрудники уголовного розыска помимо своих основных обязанностей активно занимались борьбой с диверсиями, вредительством, мародерством, паникерством и дезертирством. Многие из них вошли в состав истребительных отрядов, уничтожавших разведгруппы противника и совершавших диверсии в тылу врага. В июле 1946 года Отдел уголовного розыска Главного управления милиции МВД СССР был преобразован в Управление уголовного розыска (УУР).В 1949 году милиция вместе с уголовным розыском из МВД была передана в министерство государственной безопасности (МГБ), в ведении которого находились до 1955 года, а затем вновь перешли в ведение МВД. В 1950-1953 годах управление уголовного розыска называлось управлением уголовного сыска. В 1955 году было образовано Министерство внутренних дел (с 1962 года Министерство охраны общественного порядка) РСФСР (расформировано в 1966 году, вновь образовано в 1989 году), в составе управления милиции которого был создан отдел уголовного розыска, руководивший подчиненным аппаратом на территории республики. В 1969 году в структуре МВД вместо Главного управления милиции было создано несколько управлений, в том числе Управление уголовного розыска. В 1970-е годы в системе уголовного розыска усилилось внимание к быстрому и полному раскрытию преступлений, что сопровождалось линией на широкую профилактику преступлений. В 1974 году в аппаратах уголовного розыска создали профилактическую службу правонарушений, которая просуществовала до 1983 года. В 1975-1980-х годах в структуре уголовного розыска были проведены структурные изменения. Созданы отделения по борьбе с наркоманией, отдел розыска преступников, отдел по особо важным делам, инспекция по делам несовершеннолетних, призванная заниматься профилактикой правонарушений подростков.В конце 1985 года в составе уголовного розыска были созданы подразделения по борьбе с организованной преступностью, которые сыграли важную роль в пресечении деятельности организованных преступных формирований.После распада СССР все органы, учреждения и организации Министерства внутренних дел СССР, находившиеся на территории России, перешли под ее юрисдикцию с включением их в систему МВД России. В 1995 году приказом МВД России была утверждена структура центрального аппарата, согласно которой в составе криминальной милиции образовано Главное управление уголовного розыска. В 2004 году приказом МВД России в структуре центрального аппарата МВД России вместо Главного управления уголовного розыска был создан Департамент уголовного розыска. В связи с принятием в 2011 году Федерального закона "О полиции" утверждено Положение и структура центрального аппарата министерства внутренних дел Российской Федерации. В новой структуре министерства вновь было создано Главное управление уголовного розыска, функционирующее и в настоящее время. Главное управление уголовного розыска министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУУР МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений общеуголовной направленности, розыска лиц, организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности. Начальником ГУУР МВД России с 2012 года является генерал-лейтенант полиции Виктор Голованов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

рсфср

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, московский уголовный розыск, россия, рсфср, ссср