https://ria.ru/20221005/uchitelya-1821681645.html

Российские следователи поздравили педагогов Донецка с Днем учителя

Российские следователи поздравили педагогов Донецка с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022

Российские следователи поздравили педагогов Донецка с Днем учителя

Группа следователей Следственного комитета Российской Федерации поздравила с Днем учителя педагогов и руководителей учебных заведений Донецка, передаёт... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:22

2022-10-05T13:22

2022-10-05T13:22

общество

донецк (днр)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Группа следователей Следственного комитета Российской Федерации поздравила с Днем учителя педагогов и руководителей учебных заведений Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня поздравили преподавателей с Днем учителя. Все рады этому дню. И мы безусловно рады поздравлять таких позитивных учителей, которые в такой непростой обстановке делают свою работу на высшем уровне", - сказал представитель СК РФ.Следователи поздравили преподавателей донецких школ номер 11 и 80."Надеемся, у нас будет и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Это помогает нам в воспитании наших детей. Оказывайте нам практическую помощь. И мы растим юных патриотов нашей молодой республики, которая входит сейчас в состав большой прекрасной великой страны. Это необходимо. Мы готовы", - сказала директор МБОУ "Специализированная школа с углубленным изучением английского языка N 11 г. Донецка" Татьяна Абдикеева.Она сообщила, что в школе учатся 276 учеников, в ней 11 классов."Немножко поразъехались. А так хочу сказать, что с 2014 года во многих коллективах учителя разъезжаются. А у нас с 2014 года ни один учитель не уехал. Ни один. Все на месте. Все работаем. Стабильный коллектив. И это, конечно, дает результат", - сказала Мамченко.Учителям были вручены цветы и памятные именные поздравительные письма от СК РФ.

https://ria.ru/20221005/melitopol-1821672555.html

https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753167968.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецк (днр), россия, следственный комитет россии (ск рф)