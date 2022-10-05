https://ria.ru/20221005/uchitelya-1821681645.html
Российские следователи поздравили педагогов Донецка с Днем учителя
Российские следователи поздравили педагогов Донецка с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022
Российские следователи поздравили педагогов Донецка с Днем учителя
Группа следователей Следственного комитета Российской Федерации поздравила с Днем учителя педагогов и руководителей учебных заведений Донецка, передаёт... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:22
2022-10-05T13:22
2022-10-05T13:22
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Группа следователей Следственного комитета Российской Федерации поздравила с Днем учителя педагогов и руководителей учебных заведений Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня поздравили преподавателей с Днем учителя. Все рады этому дню. И мы безусловно рады поздравлять таких позитивных учителей, которые в такой непростой обстановке делают свою работу на высшем уровне", - сказал представитель СК РФ.Следователи поздравили преподавателей донецких школ номер 11 и 80."Надеемся, у нас будет и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Это помогает нам в воспитании наших детей. Оказывайте нам практическую помощь. И мы растим юных патриотов нашей молодой республики, которая входит сейчас в состав большой прекрасной великой страны. Это необходимо. Мы готовы", - сказала директор МБОУ "Специализированная школа с углубленным изучением английского языка N 11 г. Донецка" Татьяна Абдикеева.Она сообщила, что в школе учатся 276 учеников, в ней 11 классов."Немножко поразъехались. А так хочу сказать, что с 2014 года во многих коллективах учителя разъезжаются. А у нас с 2014 года ни один учитель не уехал. Ни один. Все на месте. Все работаем. Стабильный коллектив. И это, конечно, дает результат", - сказала Мамченко.Учителям были вручены цветы и памятные именные поздравительные письма от СК РФ.
https://ria.ru/20221005/melitopol-1821672555.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецк (днр), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Донецк (ДНР), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Российские следователи поздравили педагогов Донецка с Днем учителя
Российские следователи поздравили педагогов донецких школ номер 11 и 80 с Днем учителя
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Группа следователей Следственного комитета Российской Федерации поздравила с Днем учителя педагогов и руководителей учебных заведений Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодня поздравили преподавателей с Днем учителя. Все рады этому дню. И мы безусловно рады поздравлять таких позитивных учителей, которые в такой непростой обстановке делают свою работу на высшем уровне", - сказал представитель СК РФ
.
Следователи поздравили преподавателей донецких школ номер 11 и 80.
"Надеемся, у нас будет и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Это помогает нам в воспитании наших детей. Оказывайте нам практическую помощь. И мы растим юных патриотов нашей молодой республики, которая входит сейчас в состав большой прекрасной великой страны. Это необходимо. Мы готовы", - сказала директор МБОУ "Специализированная школа с углубленным изучением английского языка N 11 г. Донецка" Татьяна Абдикеева.
"У нас особый поселок здесь. Школа старенькая. То есть нам уже около 90 лет. Но мы впереди. В районе, в республике, по многим направлениям, в том числе по юноармейцам. Они у нас молодцы. Воспитание в школе на тех традициях, которые были заложены поколениями. Здесь учились бабушки и прабабушки, и дети и правнуки учатся. И вот эта атмосфера воспитания, она, конечно, присутствует. Традиционная. Патриотизм в первую очередь. Семейственность, добро, помощь, взаимопомощь. Эта атмосфера, конечно, выделяет в том числе нашу школу", - сказала учительница русского языка и литературы школы номер 80 Донецка Наталья Мамченко.
Она сообщила, что в школе учатся 276 учеников, в ней 11 классов.
"Немножко поразъехались. А так хочу сказать, что с 2014 года во многих коллективах учителя разъезжаются. А у нас с 2014 года ни один учитель не уехал. Ни один. Все на месте. Все работаем. Стабильный коллектив. И это, конечно, дает результат", - сказала Мамченко.
Учителям были вручены цветы и памятные именные поздравительные письма от СК РФ.