https://ria.ru/20221005/uchebniki-1821727684.html

Путин призвал не бояться стандартизации учебников истории и обществознания

Путин призвал не бояться стандартизации учебников истории и обществознания - РИА Новости, 05.10.2022

Путин призвал не бояться стандартизации учебников истории и обществознания

Надо прислушаться к тем, кто боится излишней стандартизации при формировании учебников, но не по поводу истории и обществознания, считает президент России... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:39

2022-10-05T15:39

2022-10-05T15:55

образование - общество

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Надо прислушаться к тем, кто боится излишней стандартизации при формировании учебников, но не по поводу истории и обществознания, считает президент России Владимир Путин.Победитель конкурса "Учитель года России", преподаватель истории из Подмосковья Димитрий Лутовинов на встрече главы государства с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" попросил Путина включить финалистов конкурса "Учитель года России" в экспертные группы по составлению учебников. Глава государства отметил, что как только начали обсуждать тему единых учебников и подходов, возникло много дискуссий в профессиональном сообществе и в обществе в целом. По его словам, это понятно, так как речь идет о будущем страны, о детях."И здесь, конечно, были и опасения по поводу излишней стандартизации, и я не могу с этим не согласиться. Я думаю, что надо прислушаться к голосу тех, кто выражал эту точку зрения. Но, вместе с тем, по поводу того, что я уже сказал, и вам, как учителю истории, тоже это очевидно, на мой взгляд, предметам общественным, общественной значимости, как раз по вашему предмету, - история, обществознание, по очень многим другим - там, конечно, должен быть единый стандарт", - сказал Путин.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, владимир путин, россия