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Эрдоган заявил, что Греция просит у США помощи в противостоянии Турции - РИА Новости, 05.10.2022
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Эрдоган заявил, что Греция просит у США помощи в противостоянии Турции
Эрдоган заявил, что Греция просит у США помощи в противостоянии Турции - РИА Новости, 05.10.2022
Эрдоган заявил, что Греция просит у США помощи в противостоянии Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер Греции Кириакос Мицотакис просит помощи у США в противостоянии Анкаре, по его словам, турецкое правительство... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T04:33
2022-10-05T04:33
в мире
кириакос мицотакис
греция
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нато
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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер Греции Кириакос Мицотакис просит помощи у США в противостоянии Анкаре, по его словам, турецкое правительство будет делать все необходимое для отстаивания национальных интересов.Мицотакис готов встретиться с Эрдоганом в Праге на этой неделе, сообщило ранее издание Kathimerini со ссылкой на официального представителя правительства Греции Иоанниса Иконому.Турецкий лидер, выступая в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели в Анкаре, заявил о действиях греческих военных, по его словам, оставляющих мигрантов на смерть посреди Эгейского и Средиземного морей.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820451175.html
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в мире, кириакос мицотакис, греция, турция, нато, f-16, зрк с-300, реджеп тайип эрдоган
В мире, Кириакос Мицотакис, Греция, Турция, НАТО, F-16, ЗРК С-300, Реджеп Тайип Эрдоган
04:33 05.10.2022
 
Эрдоган заявил, что Греция просит у США помощи в противостоянии Турции

Эрдоган обвинил премьера Греции в том, что тот просит у США помощи в противостоянии Турции

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер Греции Кириакос Мицотакис просит помощи у США в противостоянии Анкаре, по его словам, турецкое правительство будет делать все необходимое для отстаивания национальных интересов.
Мицотакис готов встретиться с Эрдоганом в Праге на этой неделе, сообщило ранее издание Kathimerini со ссылкой на официального представителя правительства Греции Иоанниса Иконому.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 20:36
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган
Турецкий лидер, выступая в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели в Анкаре, заявил о действиях греческих военных, по его словам, оставляющих мигрантов на смерть посреди Эгейского и Средиземного морей.
"К сожалению, мир молчит, предпочитая не видеть трагедию этих людей. При этом премьер Греции просит помощи у США. Против кого? Против Турции! Какой бы шаг не предпринимали в Афинах, Анкара будет делать все необходимое для своих национальных интересов", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
Флаг Греции на турецко-греческой границе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 13:03
СМИ: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова
 
В миреКириакос МицотакисГрецияТурцияНАТОF-16ЗРК С-300Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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