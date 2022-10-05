Эрдоган заявил, что Греция просит у США помощи в противостоянии Турции
Эрдоган обвинил премьера Греции в том, что тот просит у США помощи в противостоянии Турции
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер Греции Кириакос Мицотакис просит помощи у США в противостоянии Анкаре, по его словам, турецкое правительство будет делать все необходимое для отстаивания национальных интересов.
Мицотакис готов встретиться с Эрдоганом в Праге на этой неделе, сообщило ранее издание Kathimerini со ссылкой на официального представителя правительства Греции Иоанниса Иконому.
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Турецкий лидер, выступая в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели в Анкаре, заявил о действиях греческих военных, по его словам, оставляющих мигрантов на смерть посреди Эгейского и Средиземного морей.
"К сожалению, мир молчит, предпочитая не видеть трагедию этих людей. При этом премьер Греции просит помощи у США. Против кого? Против Турции! Какой бы шаг не предпринимали в Афинах, Анкара будет делать все необходимое для своих национальных интересов", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
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