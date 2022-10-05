https://ria.ru/20221005/turtsiya-1821594336.html

Эрдоган заявил, что Греция просит у США помощи в противостоянии Турции

Эрдоган заявил, что Греция просит у США помощи в противостоянии Турции - РИА Новости, 05.10.2022

Эрдоган заявил, что Греция просит у США помощи в противостоянии Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер Греции Кириакос Мицотакис просит помощи у США в противостоянии Анкаре, по его словам, турецкое правительство... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T04:33

2022-10-05T04:33

2022-10-05T04:33

в мире

кириакос мицотакис

греция

турция

нато

f-16

зрк с-300

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер Греции Кириакос Мицотакис просит помощи у США в противостоянии Анкаре, по его словам, турецкое правительство будет делать все необходимое для отстаивания национальных интересов.Мицотакис готов встретиться с Эрдоганом в Праге на этой неделе, сообщило ранее издание Kathimerini со ссылкой на официального представителя правительства Греции Иоанниса Иконому.Турецкий лидер, выступая в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели в Анкаре, заявил о действиях греческих военных, по его словам, оставляющих мигрантов на смерть посреди Эгейского и Средиземного морей.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.

https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820451175.html

https://ria.ru/20220925/oruzhie-1819312536.html

греция

турция

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