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"Хуже Джонсона". Британцы набросились на Трасс после ее интервью - РИА Новости, 05.10.2022
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"Хуже Джонсона". Британцы набросились на Трасс после ее интервью
"Хуже Джонсона". Британцы набросились на Трасс после ее интервью - РИА Новости, 05.10.2022
"Хуже Джонсона". Британцы набросились на Трасс после ее интервью
Читатели британского издания Daily Mail набросились на премьер-министра Лиз Трасс после ее интервью для новостного канала Sky News. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:19
2022-10-05T12:04
в мире
лиз трасс
борис джонсон
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail набросились на премьер-министра Лиз Трасс после ее интервью для новостного канала Sky News.Во время беседы, в которой главу правительства спросили, есть ли у нее ипотечный кредит, Трасс попыталась избежать ответа на вопрос, за что ее раскритиковали пользователи."Очередное ужасное интервью. Знаю, что политиков обучают уклоняться от вопросов, но глупая Лиз ответила так, словно она не понимает значения слов", — отметила Naconda."Невероятно, Лиз Трасс смогла стать премьер-министром хуже Бориса Джонсона, да и еще так необычайно быстро!" — написал Andshep."Ущипните меня… Это действительно наш премьер-министр?" — возмутился FreeThinking2021."Она вообще человек? Она выглядит неэмоциональной, бессердечной, холодной", — отметил LightDweller."Она ужасна. О чем они только думали?" — пожаловалась Lily."Плохое подражание Тэтчер", — написал WDW1.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html
https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821054462.html
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания
10:19 05.10.2022 (обновлено: 12:04 05.10.2022)
 
"Хуже Джонсона". Британцы набросились на Трасс после ее интервью

Читатели Daily Mail ополчились на Трасс после неудачного интервью

© AP Photo / Alberto PezzaliНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail набросились на премьер-министра Лиз Трасс после ее интервью для новостного канала Sky News.
Во время беседы, в которой главу правительства спросили, есть ли у нее ипотечный кредит, Трасс попыталась избежать ответа на вопрос, за что ее раскритиковали пользователи.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:00
"Все для богатых". Лиз Трасс решила уничтожить экономику Великобритании
"Очередное ужасное интервью. Знаю, что политиков обучают уклоняться от вопросов, но глупая Лиз ответила так, словно она не понимает значения слов", — отметила Naconda.
"Невероятно, Лиз Трасс смогла стать премьер-министром хуже Бориса Джонсона, да и еще так необычайно быстро!" — написал Andshep.
"Ущипните меня… Это действительно наш премьер-министр?" — возмутился FreeThinking2021.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 02:32
СМИ: в парламенте Британии есть желающие провести вотум недоверия Трасс
"Она вообще человек? Она выглядит неэмоциональной, бессердечной, холодной", — отметил LightDweller.
"Она ужасна. О чем они только думали?" — пожаловалась Lily.
"Плохое подражание Тэтчер", — написал WDW1.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
Премьер Британии Лиз Трасс во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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В Британии признали Трасс угрозой для экономики
 
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