https://ria.ru/20221005/tambovschina-1821661392.html

На Тамбовщине на базе университета открыли курсы по военной подготовке

На Тамбовщине на базе университета открыли курсы по военной подготовке - РИА Новости, 05.10.2022

На Тамбовщине на базе университета открыли курсы по военной подготовке

В Тамбовской области на базе Института военного образования Державинского университета открылись бесплатные курсы по военной подготовке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:28

2022-10-05T12:28

2022-10-05T12:28

тамбовская область

максим егоров

единая россия

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ТАМБОВ, 5 окт – РИА Новости. В Тамбовской области на базе Института военного образования Державинского университета открылись бесплатные курсы по военной подготовке, сообщает пресс-служба областного правительства."Мы не имеем права оставаться в стороне и готовы оказать всестороннюю помощь в подготовке граждан, подлежащих частичной мобилизации. Для этого у нас есть не только ресурсы, но и квалифицированные сотрудники, награжденные орденами и медалями. Благодаря такой подготовке призывники смогут быстрее адаптироваться в зоне специальной операции, - говорит и.о. ректора Державинского университета Павел Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.Обучение будет проходить по нескольким направлениям. Жители региона, смогут повысить свои знания по тактической, военно-медицинской, огневой, инженерной подготовке, а также подготовке операторов наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом самолетного и вертолетного типа.Первыми к обучению приступят сотрудники университета, подходящие по критериям частичной мобилизации, и студенты Военного учебного центра Державинского, желающие повысить свои знания и навыки по отдельным сферам военной деятельности."Это хорошее начинание. У многих жителей региона есть запрос на участие в СВО, но нет необходимых навыков. Военная подготовка в такой ситуации - это не просто обучение, а необходимость. Сегодня как никогда мы должны делать все возможное для поддержания боевого духа и чувства единения", - цитирует пресс-служба главу региона Максима Егорова.Курсы организованы по инициативе Правительства Тамбовской области, Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия" и Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

https://ria.ru/20220922/podshefnye-1818712451.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, единая россия