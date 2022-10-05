https://ria.ru/20221005/svo-1821591058.html

ВСУ выпустили по Донецку и еще двум городам снаряды натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и еще двум городам снаряды натовского калибра - РИА Новости, 05.10.2022

ВСУ выпустили по Донецку и еще двум городам снаряды натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T02:22

2022-10-05T02:22

2022-10-05T07:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Также представительство заявило, что в 0.40 было выпущено семь снарядов по Горловке и в 1.51 два по Макеевке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), горловка, макеевка, сцкк, донецкая народная республика