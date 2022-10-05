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Российские саперы рассказали, как ВСУ минировали гражданские объекты в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/svo-1821588749.html
Российские саперы рассказали, как ВСУ минировали гражданские объекты в ЛНР
Российские саперы рассказали, как ВСУ минировали гражданские объекты в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2022
Российские саперы рассказали, как ВСУ минировали гражданские объекты в ЛНР
Украинские силовики прибегают к различным ухищрениям при установке мин-ловушек в школах и детских садах, после их отступления с территории ЛНР растяжки были... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T01:27
2022-10-05T01:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики прибегают к различным ухищрениям при установке мин-ловушек в школах и детских садах, после их отступления с территории ЛНР растяжки были обнаружены прямо в классах, рассказал журналистам командир группы российских саперов."Неоднократно были заминированы подвалы, чердаки. Были замечены гранаты, установленные на растяжках прямо в классах, где учились дети", - рассказал он.Он пояснил, что леска растяжки крепится к взрывателю заряда одним концом, а другим - к опоре. Взрыв может произойти при задевании лески, открытии дверей или окон, если ловушки вовремя не удастся обнаружить и обезвредить. Российский сапер добавил, что помимо ручных гранат, украинские силовики устанавливали более мощные заряды взрывчатки.С его слов, в большинстве случаев украинские националисты маскируют мины-ловушки, пряча их за мебелью, деталями карниза, штукатуря проделанные отверстия в стенах. Одним из наиболее опасных зарядов, с которым пришлось работать российским саперам, был установленный в школе детонационный шнур от установки разминирования минных полей УР-77 "Змей Горыныч"."Заряды установки разминирования были закреплены к потолку, к стенам... (Заряд) был замаскирован под карниз и также были подвернуты шторы. Обычному человеку его было практически не обнаружить... Это целенаправленная попытка взорвать людей. Если такой заряд сдетонирует там при нахождении человека, то очень мало шансов, что человек выживет", - заключил российский военный.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире
01:27 05.10.2022 (обновлено: 01:39 05.10.2022)
 
Российские саперы рассказали, как ВСУ минировали гражданские объекты в ЛНР

Российские саперы рассказали, как украинские силовики минировали гражданские объекты в ЛНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию
Российские саперы ведут работы по разминированию - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российские саперы ведут работы по разминированию. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики прибегают к различным ухищрениям при установке мин-ловушек в школах и детских садах, после их отступления с территории ЛНР растяжки были обнаружены прямо в классах, рассказал журналистам командир группы российских саперов.
"Неоднократно были заминированы подвалы, чердаки. Были замечены гранаты, установленные на растяжках прямо в классах, где учились дети", - рассказал он.
Он пояснил, что леска растяжки крепится к взрывателю заряда одним концом, а другим - к опоре. Взрыв может произойти при задевании лески, открытии дверей или окон, если ловушки вовремя не удастся обнаружить и обезвредить. Российский сапер добавил, что помимо ручных гранат, украинские силовики устанавливали более мощные заряды взрывчатки.
"В стене делается отверстие под противотанковую мину ТМ-62. В мину вставляется запал и МУВ (разновидность взрывателя – ред.). От МУВ идет растяжечка так же на дверцу шкафа или на входную дверь", - объяснил принцип установки ловушки командир группы российских саперов.
С его слов, в большинстве случаев украинские националисты маскируют мины-ловушки, пряча их за мебелью, деталями карниза, штукатуря проделанные отверстия в стенах. Одним из наиболее опасных зарядов, с которым пришлось работать российским саперам, был установленный в школе детонационный шнур от установки разминирования минных полей УР-77 "Змей Горыныч".
"Заряды установки разминирования были закреплены к потолку, к стенам... (Заряд) был замаскирован под карниз и также были подвернуты шторы. Обычному человеку его было практически не обнаружить... Это целенаправленная попытка взорвать людей. Если такой заряд сдетонирует там при нахождении человека, то очень мало шансов, что человек выживет", - заключил российский военный.
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