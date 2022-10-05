https://ria.ru/20221005/svo-1821588749.html

Российские саперы рассказали, как ВСУ минировали гражданские объекты в ЛНР

Российские саперы рассказали, как ВСУ минировали гражданские объекты в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2022

Российские саперы рассказали, как ВСУ минировали гражданские объекты в ЛНР

Украинские силовики прибегают к различным ухищрениям при установке мин-ловушек в школах и детских садах, после их отступления с территории ЛНР растяжки были... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:27

2022-10-05T01:27

2022-10-05T01:39

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики прибегают к различным ухищрениям при установке мин-ловушек в школах и детских садах, после их отступления с территории ЛНР растяжки были обнаружены прямо в классах, рассказал журналистам командир группы российских саперов."Неоднократно были заминированы подвалы, чердаки. Были замечены гранаты, установленные на растяжках прямо в классах, где учились дети", - рассказал он.Он пояснил, что леска растяжки крепится к взрывателю заряда одним концом, а другим - к опоре. Взрыв может произойти при задевании лески, открытии дверей или окон, если ловушки вовремя не удастся обнаружить и обезвредить. Российский сапер добавил, что помимо ручных гранат, украинские силовики устанавливали более мощные заряды взрывчатки.С его слов, в большинстве случаев украинские националисты маскируют мины-ловушки, пряча их за мебелью, деталями карниза, штукатуря проделанные отверстия в стенах. Одним из наиболее опасных зарядов, с которым пришлось работать российским саперам, был установленный в школе детонационный шнур от установки разминирования минных полей УР-77 "Змей Горыныч"."Заряды установки разминирования были закреплены к потолку, к стенам... (Заряд) был замаскирован под карниз и также были подвернуты шторы. Обычному человеку его было практически не обнаружить... Это целенаправленная попытка взорвать людей. Если такой заряд сдетонирует там при нахождении человека, то очень мало шансов, что человек выживет", - заключил российский военный.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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