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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра
Украинские войска во вторник вечером выпустили по Киевскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T00:24
2022-10-05T00:24
2022-10-05T07:30
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером выпустили по Киевскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Позднее представительство сообщило, что в 23.55 по Киевскому району Донецка было выпущено еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия
00:24 05.10.2022 (обновлено: 07:30 05.10.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибра 155 мм