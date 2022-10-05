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В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821632873.html
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 05.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки составили до 40 человек личного состава, РСЗО "Ураган", два беспилотника, три... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:07
2022-10-05T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки составили до 40 человек личного состава, РСЗО "Ураган", два беспилотника, три бронемашины, две огневые позиции минометных расчетов, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Ураган", две огневые позиции минометных расчетов, три бронемашины и два БПЛА. Потери в живой силе противника составили до 40 человек личного состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Во вторник народная милиция республики сообщала, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, артиллерийскую установку, два танка.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221004/dnr-1821469855.html
https://ria.ru/20221005/dnr-1821620934.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
11:07 05.10.2022
 
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 40 военных ВСУ и трех бронемашин за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки составили до 40 человек личного состава, РСЗО "Ураган", два беспилотника, три бронемашины, две огневые позиции минометных расчетов, сообщила народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Ураган", две огневые позиции минометных расчетов, три бронемашины и два БПЛА. Потери в живой силе противника составили до 40 человек личного состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 15:43Специальная военная операция на Украине
Украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР
Во вторник народная милиция республики сообщала, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, артиллерийскую установку, два танка.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:20Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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