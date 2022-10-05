https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821632873.html

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 05.10.2022

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки составили до 40 человек личного состава, РСЗО "Ураган", два беспилотника, три... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:07

2022-10-05T11:07

2022-10-05T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки составили до 40 человек личного состава, РСЗО "Ураган", два беспилотника, три бронемашины, две огневые позиции минометных расчетов, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Ураган", две огневые позиции минометных расчетов, три бронемашины и два БПЛА. Потери в живой силе противника составили до 40 человек личного состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Во вторник народная милиция республики сообщала, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, артиллерийскую установку, два танка.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

https://ria.ru/20221004/dnr-1821469855.html

https://ria.ru/20221005/dnr-1821620934.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия