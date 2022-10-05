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Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/snigirevka-1821684456.html
Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом
Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом - РИА Новости, 05.10.2022
Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом
Город Снигиревка в Николаевской области под контролем российских сил, военных действий в непосредственной близости нет, сообщил глава района Юрий Барбашов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:33
2022-10-05T13:33
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Город Снигиревка в Николаевской области под контролем российских сил, военных действий в непосредственной близости нет, сообщил глава района Юрий Барбашов."Снигиревка по-прежнему под контролем ВС РФ. "Новость" о вступлении в н.п. ВСУ - вброс, который даже украинские каналы постеснялись разгонять. Ситуация на фронте и справа и слева от города очень сложная, но город полностью контролируется российскими войсками, и боев в непосредственной близости к самой Снигиревке на данный момент нет", - написал Барбашов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221005/liman-1821658434.html
николаевская область
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николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:33 05.10.2022
 
Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом

Власти сообщили, что Снигиревка в Николаевской области находится под контролем ВС России

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Город Снигиревка в Николаевской области под контролем российских сил, военных действий в непосредственной близости нет, сообщил глава района Юрий Барбашов.
"Снигиревка по-прежнему под контролем ВС РФ. "Новость" о вступлении в н.п. ВСУ - вброс, который даже украинские каналы постеснялись разгонять. Ситуация на фронте и справа и слева от города очень сложная, но город полностью контролируется российскими войсками, и боев в непосредственной близости к самой Снигиревке на данный момент нет", - написал Барбашов в своем Telegram-канале.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
12:13Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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