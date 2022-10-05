https://ria.ru/20221005/snigirevka-1821684456.html
Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом
Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом - РИА Новости, 05.10.2022
Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом
Город Снигиревка в Николаевской области под контролем российских сил, военных действий в непосредственной близости нет, сообщил глава района Юрий Барбашов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:33
2022-10-05T13:33
2022-10-05T13:33
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Город Снигиревка в Николаевской области под контролем российских сил, военных действий в непосредственной близости нет, сообщил глава района Юрий Барбашов."Снигиревка по-прежнему под контролем ВС РФ. "Новость" о вступлении в н.п. ВСУ - вброс, который даже украинские каналы постеснялись разгонять. Ситуация на фронте и справа и слева от города очень сложная, но город полностью контролируется российскими войсками, и боев в непосредственной близости к самой Снигиревке на данный момент нет", - написал Барбашов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221005/liman-1821658434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Власти опровергли сообщения о вступлении ВСУ в Снигиревку под Николаевом
Власти сообщили, что Снигиревка в Николаевской области находится под контролем ВС России