https://ria.ru/20221005/sk-1821770730.html
СК начал формировать следственные управления в новых регионах России
СК начал формировать следственные управления в новых регионах России - РИА Новости, 05.10.2022
СК начал формировать следственные управления в новых регионах России
Следственный комитет России начал формировать следственные управления в новых регионах России, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:23
2022-10-05T17:23
2022-10-05T17:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следственный комитет России начал формировать следственные управления в новых регионах России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В августе Следственный комитет России сообщил о формировании первого управления ведомства в Донецке. В его состав вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html
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украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, украина, донецкая народная республика
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Украина, Донецкая Народная Республика
17:23 05.10.2022 (обновлено: 17:28 05.10.2022)
СК начал формировать следственные управления в новых регионах России
СК начал формировать в новых регионах России следственные органы со статусом управления