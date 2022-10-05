https://ria.ru/20221005/sk-1821770730.html

СК начал формировать следственные управления в новых регионах России

СК начал формировать следственные управления в новых регионах России - РИА Новости, 05.10.2022

СК начал формировать следственные управления в новых регионах России

Следственный комитет России начал формировать следственные управления в новых регионах России, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:23

2022-10-05T17:23

2022-10-05T17:28

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следственный комитет России начал формировать следственные управления в новых регионах России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В августе Следственный комитет России сообщил о формировании первого управления ведомства в Донецке. В его состав вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, украина, донецкая народная республика