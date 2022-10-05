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СК начал формировать следственные управления в новых регионах России - РИА Новости, 05.10.2022
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СК начал формировать следственные управления в новых регионах России
СК начал формировать следственные управления в новых регионах России - РИА Новости, 05.10.2022
СК начал формировать следственные управления в новых регионах России
Следственный комитет России начал формировать следственные управления в новых регионах России, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:23
2022-10-05T17:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следственный комитет России начал формировать следственные управления в новых регионах России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В августе Следственный комитет России сообщил о формировании первого управления ведомства в Донецке. В его состав вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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украина
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, украина, донецкая народная республика
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Украина, Донецкая Народная Республика
17:23 05.10.2022 (обновлено: 17:28 05.10.2022)
 
СК начал формировать следственные управления в новых регионах России

СК начал формировать в новых регионах России следственные органы со статусом управления

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следственный комитет России начал формировать следственные управления в новых регионах России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В настоящее время в связи с состоявшимся волеизъявлением граждан республик и областей Украины о вхождении в состав России на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет формирование органов Следственного комитета со статусом следственных управлений по субъектам России. С учетом действующего законодательства и переходных положений производится комплектование личного состава", - говорится в сообщении.
В августе Следственный комитет России сообщил о формировании первого управления ведомства в Донецке. В его состав вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
13:27
Песков ответил на вопрос о границах новых регионов
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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