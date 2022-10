"Это катастрофа": ОПЕК+ нанесла мощный удар по США и ЕС

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821722633.html

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Елена Савельева, Ирина Красикова. Пока европейцы тщетно пытались снизить для себя стоимость энергоресурсов — восьмой пакет санкций предполагает потолок цен на российскую нефть, — встреча ОПЕК+ одним махом перечеркнула все их усилия. Участники картеля во главе с Россией и Саудовской Аравией объявили о беспрецедентном сокращении добычи — на два миллиона баррелей в сутки. Теперь аналитики ждут трехзначных нефтяных котировок. США и Европа шокированы таким развитием событий.Резкое сокращениеЗаседание членов ОПЕК+ и других производителей состоялось 5 октября. В картель входят 13 государств, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ. Впервые за два года встреча прошла очно — и от нее ждали жестких решений.Такого не было со времен пандемии COVID-19. Это может привести к резкому скачку котировок. Решение реализуют в секторе действующего производства, а не за счет квот, которые не могут выбрать некоторые участники сделки. Как отмечала Financial Times, в Эр-Рияде из-за напряженных отношений с Вашингтоном, стремятся поднять цены, чтобы "разозлить США и помочь России". Однако, как пообещал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, картель примет решение экономическое, а не политическое.Уперлись в потолокМежду тем политическое решение приняли как раз в Евросоюзе, согласовав восьмой пакет антироссийских санкций, предполагающий ценовой потолок на нефть. "Мы только что достигли соглашения. <...> Теперь последует письменная процедура, санкции вступят в силу с момента публикации в официальном журнале", — написала представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в Twitter.Теперь под запретом морская транспортировка нефти в третьи страны, если цена больше определенного лимита. Как ранее сообщила газета Politico, это напугало Мальту, Грецию и Кипр, чьи танкеры перевозят львиную долю российского черного золота.Компенсирует доходыРоссии это добавит проблем, однако, по мнению экспертов, ничего критического не произойдет. "Усложнится перевозка по морю, а европейские страны перестанут покупать сырье по стоимости выше установленной. Москве потенциально грозит сокращение доходов. Но Россия перенаправит экспорт в Азию, страны Африки", — пояснил Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Взлет котировок и сокращение добычи сильно поможет России, констатирует The Washington Post.Рынки сбыта российского сырья уже переориентированы на Восток и ряд дружественных стран. Высокие цены позволяют компенсировать сокращение экспорта. По данным Счетной палаты, доля нефтегазового сектора в доходах федерального бюджета в первой половине года — 45,5 процента. Это рост на 12 процентных пунктов за год, за первое полугодие — в 1,7 раза, поступления НДПИ — в полтора раза из года в год.Заплатят дорожеЕвропе очередная антироссийская инициатива не сулит ничего хорошего. "Искусственные преграды оборачиваются сокращением предложения, что автоматически ведет к росту цен. Санкции уже ударили по экономике ЕС, страдающей от подорожания газа.Вероятно, то же самое произойдет и с нефтью. Следом подтянутся топливо, продукты", — предупреждает Деев. В августе средняя годовая инфляция в ЕС уже достигла рекордных десяти процентов. В Эстонии, Латвии, Литве — вообще превысила 20.Помимо энергоресурсов, восьмой пакет бьет по промышленности. Но не только по российской. Так, запретили импорт продукции из стали, хотя 29 сентября крупнейшие производители обратились в Еврокомиссию с просьбой не делать этого. И это притом что заводы в Старом Свете уже закрывают из-за резко подорожавшего голубого топлива — слишком велики издержки.Уговоры не сработалиНесладко придется и американцам, которые активно подталкивали европейцев к введению ценового потолка. И параллельно — отчаянно пытались отговорить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения добычи и даже надавить на них.Многочисленные ограничения Запада против России спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Байден еще в июле посетил Саудовскую Аравию, просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.Как отмечает The Hill, картель "подкинул проблем" администрации президента США как раз в преддверии промежуточных выборов. По информации CNN, Белый дом назвал случившееся "полной катастрофой" и "враждебным актом". Теперь в Европе и США ждут нового витка энергетической инфляции, которая, по некоторым прогнозам, продлится несколько лет.

