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"Это катастрофа": ОПЕК+ нанесла мощный удар по США и ЕС - РИА Новости, 05.10.2022
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"Это катастрофа": ОПЕК+ нанесла мощный удар по США и ЕС
"Это катастрофа": ОПЕК+ нанесла мощный удар по США и ЕС - РИА Новости, 05.10.2022
"Это катастрофа": ОПЕК+ нанесла мощный удар по США и ЕС
Пока европейцы тщетно пытались снизить для себя стоимость энергоресурсов — восьмой пакет санкций предполагает потолок цен на российскую нефть, — встреча ОПЕК+... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:33
2022-10-05T20:07
экономика
цены на нефть
сша
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
митт ромни
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Елена Савельева, Ирина Красикова. Пока европейцы тщетно пытались снизить для себя стоимость энергоресурсов — восьмой пакет санкций предполагает потолок цен на российскую нефть, — встреча ОПЕК+ одним махом перечеркнула все их усилия. Участники картеля во главе с Россией и Саудовской Аравией объявили о беспрецедентном сокращении добычи — на два миллиона баррелей в сутки. Теперь аналитики ждут трехзначных нефтяных котировок. США и Европа шокированы таким развитием событий.Резкое сокращениеЗаседание членов ОПЕК+ и других производителей состоялось 5 октября. В картель входят 13 государств, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ. Впервые за два года встреча прошла очно — и от нее ждали жестких решений.Такого не было со времен пандемии COVID-19. Это может привести к резкому скачку котировок. Решение реализуют в секторе действующего производства, а не за счет квот, которые не могут выбрать некоторые участники сделки. Как отмечала Financial Times, в Эр-Рияде из-за напряженных отношений с Вашингтоном, стремятся поднять цены, чтобы "разозлить США и помочь России". Однако, как пообещал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, картель примет решение экономическое, а не политическое.Уперлись в потолокМежду тем политическое решение приняли как раз в Евросоюзе, согласовав восьмой пакет антироссийских санкций, предполагающий ценовой потолок на нефть. "Мы только что достигли соглашения. &lt;...&gt; Теперь последует письменная процедура, санкции вступят в силу с момента публикации в официальном журнале", — написала представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в Twitter.Теперь под запретом морская транспортировка нефти в третьи страны, если цена больше определенного лимита. Как ранее сообщила газета Politico, это напугало Мальту, Грецию и Кипр, чьи танкеры перевозят львиную долю российского черного золота.Компенсирует доходыРоссии это добавит проблем, однако, по мнению экспертов, ничего критического не произойдет. "Усложнится перевозка по морю, а европейские страны перестанут покупать сырье по стоимости выше установленной. Москве потенциально грозит сокращение доходов. Но Россия перенаправит экспорт в Азию, страны Африки", — пояснил Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Взлет котировок и сокращение добычи сильно поможет России, констатирует The Washington Post.Рынки сбыта российского сырья уже переориентированы на Восток и ряд дружественных стран. Высокие цены позволяют компенсировать сокращение экспорта. По данным Счетной палаты, доля нефтегазового сектора в доходах федерального бюджета в первой половине года — 45,5 процента. Это рост на 12 процентных пунктов за год, за первое полугодие — в 1,7 раза, поступления НДПИ — в полтора раза из года в год.Заплатят дорожеЕвропе очередная антироссийская инициатива не сулит ничего хорошего. "Искусственные преграды оборачиваются сокращением предложения, что автоматически ведет к росту цен. Санкции уже ударили по экономике ЕС, страдающей от подорожания газа.Вероятно, то же самое произойдет и с нефтью. Следом подтянутся топливо, продукты", — предупреждает Деев. В августе средняя годовая инфляция в ЕС уже достигла рекордных десяти процентов. В Эстонии, Латвии, Литве — вообще превысила 20.Помимо энергоресурсов, восьмой пакет бьет по промышленности. Но не только по российской. Так, запретили импорт продукции из стали, хотя 29 сентября крупнейшие производители обратились в Еврокомиссию с просьбой не делать этого. И это притом что заводы в Старом Свете уже закрывают из-за резко подорожавшего голубого топлива — слишком велики издержки.Уговоры не сработалиНесладко придется и американцам, которые активно подталкивали европейцев к введению ценового потолка. И параллельно — отчаянно пытались отговорить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения добычи и даже надавить на них.Многочисленные ограничения Запада против России спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Байден еще в июле посетил Саудовскую Аравию, просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.Как отмечает The Hill, картель "подкинул проблем" администрации президента США как раз в преддверии промежуточных выборов. По информации CNN, Белый дом назвал случившееся "полной катастрофой" и "враждебным актом". Теперь в Европе и США ждут нового витка энергетической инфляции, которая, по некоторым прогнозам, продлится несколько лет.
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Ирина Бадмаева
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РИА Новости
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96
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экономика, цены на нефть, сша, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, митт ромни
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Митт Ромни
16:33 05.10.2022 (обновлено: 20:07 05.10.2022)
 

"Это катастрофа": ОПЕК+ нанесла мощный удар по США и ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Елена Савельева, Ирина Красикова. Пока европейцы тщетно пытались снизить для себя стоимость энергоресурсов — восьмой пакет санкций предполагает потолок цен на российскую нефть, — встреча ОПЕК+ одним махом перечеркнула все их усилия. Участники картеля во главе с Россией и Саудовской Аравией объявили о беспрецедентном сокращении добычи — на два миллиона баррелей в сутки. Теперь аналитики ждут трехзначных нефтяных котировок. США и Европа шокированы таким развитием событий.

Резкое сокращение

Заседание членов ОПЕК+ и других производителей состоялось 5 октября. В картель входят 13 государств, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ. Впервые за два года встреча прошла очно — и от нее ждали жестких решений.

"Министры ОПЕК не стали бы просто так приезжать в Австрию. Грядет историческое сокращение", — указывали аналитики Pickering Energy Partners. Действительно, картель урезал добычу сразу на два миллиона баррелей в сутки — c ноября. Единогласно.

Такого не было со времен пандемии COVID-19. Это может привести к резкому скачку котировок. Решение реализуют в секторе действующего производства, а не за счет квот, которые не могут выбрать некоторые участники сделки.
Как отмечала Financial Times, в Эр-Рияде из-за напряженных отношений с Вашингтоном, стремятся поднять цены, чтобы "разозлить США и помочь России". Однако, как пообещал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, картель примет решение экономическое, а не политическое.
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Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным

Уперлись в потолок

Между тем политическое решение приняли как раз в Евросоюзе, согласовав восьмой пакет антироссийских санкций, предполагающий ценовой потолок на нефть. "Мы только что достигли соглашения. <...> Теперь последует письменная процедура, санкции вступят в силу с момента публикации в официальном журнале", — написала представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в Twitter.
Теперь под запретом морская транспортировка нефти в третьи страны, если цена больше определенного лимита. Как ранее сообщила газета Politico, это напугало Мальту, Грецию и Кипр, чьи танкеры перевозят львиную долю российского черного золота.

Компенсирует доходы

России это добавит проблем, однако, по мнению экспертов, ничего критического не произойдет. "Усложнится перевозка по морю, а европейские страны перестанут покупать сырье по стоимости выше установленной. Москве потенциально грозит сокращение доходов. Но Россия перенаправит экспорт в Азию, страны Африки", — пояснил Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

На фоне решения ОПЕК+ Brent уже резко пошла вверх, подорожав до 92 долларов за баррель. И это только начало. Аналитики ждут трехзначных значений. "Мы выгодно поменяем всю выпадающую добычу на более высокие цены", — указывает Федор Наумов из PFL Advisors.

Взлет котировок и сокращение добычи сильно поможет России, констатирует The Washington Post.
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В ОПЕК+ не знают, что будет с эмбарго ЕС на российскую нефть

"Поддержка коллег по ОПЕК+ в борьбе с надвигающимся нефтяными санкциям ЕС как нельзя кстати для Москвы", — указывают в Rapidan Energy Group.

Рынки сбыта российского сырья уже переориентированы на Восток и ряд дружественных стран. Высокие цены позволяют компенсировать сокращение экспорта. По данным Счетной палаты, доля нефтегазового сектора в доходах федерального бюджета в первой половине года — 45,5 процента. Это рост на 12 процентных пунктов за год, за первое полугодие — в 1,7 раза, поступления НДПИ — в полтора раза из года в год.

Заплатят дороже

Европе очередная антироссийская инициатива не сулит ничего хорошего. "Искусственные преграды оборачиваются сокращением предложения, что автоматически ведет к росту цен. Санкции уже ударили по экономике ЕС, страдающей от подорожания газа.
Вероятно, то же самое произойдет и с нефтью. Следом подтянутся топливо, продукты", — предупреждает Деев. В августе средняя годовая инфляция в ЕС уже достигла рекордных десяти процентов. В Эстонии, Латвии, Литве — вообще превысила 20.
Помимо энергоресурсов, восьмой пакет бьет по промышленности. Но не только по российской. Так, запретили импорт продукции из стали, хотя 29 сентября крупнейшие производители обратились в Еврокомиссию с просьбой не делать этого. И это притом что заводы в Старом Свете уже закрывают из-за резко подорожавшего голубого топлива — слишком велики издержки.
Александр Новак перед началом встречи министров стран-участниц ОПЕК+ в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Россия будет поставлять нефть тем, кто обеспечит рыночное ценообразование

Уговоры не сработали

Несладко придется и американцам, которые активно подталкивали европейцев к введению ценового потолка. И параллельно — отчаянно пытались отговорить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения добычи и даже надавить на них.
Многочисленные ограничения Запада против России спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Байден еще в июле посетил Саудовскую Аравию, просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.

В последнее же время, как утверждают источники CNN в администрации американского правительства, Белый дом уговаривал ограничиться сокращением одного миллиона баррелей в день. Не помогло.

Как отмечает The Hill, картель "подкинул проблем" администрации президента США как раз в преддверии промежуточных выборов. По информации CNN, Белый дом назвал случившееся "полной катастрофой" и "враждебным актом". Теперь в Европе и США ждут нового витка энергетической инфляции, которая, по некоторым прогнозам, продлится несколько лет.
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМитт Ромни
 
 
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