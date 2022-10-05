https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821656439.html
В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России - РИА Новости, 05.10.2022
В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда (Edita Hrda) сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:07
2022-10-05T12:07
2022-10-05T12:25
евросоюз
чехия
россия
в мире
санкции в отношении россии
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782752498_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_a636036ff00c57de84a41682c5020455.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда (Edita Hrda) сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. Еврокомиссия 28 сентября представила свои предложения по новому пакету экономических и персональных санкций против РФ. Санкции включат расширенные списки персональных ограничений, куда планируется внести лиц, участвовавших в организации референдумов о присоединении к России и представителей Минобороны. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в списках также окажутся "те, кто распространяет дезинформацию".
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821651285.html
чехия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782752498_0:0:2364:1773_1920x0_80_0_0_cb73def5b98469e1b82f6cd0d24963ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, чехия, россия, в мире, санкции в отношении россии, жозеп боррель
Евросоюз, Чехия, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Жозеп Боррель
12:07 05.10.2022 (обновлено: 12:25 05.10.2022)
В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
Представительство Чехии: в новом пакете санкций расширили список персональных ограничений