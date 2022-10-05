https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821656439.html

В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России

В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России - РИА Новости, 05.10.2022

В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России

Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда (Edita Hrda) сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:07

2022-10-05T12:07

2022-10-05T12:25

евросоюз

чехия

россия

в мире

санкции в отношении россии

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда (Edita Hrda) сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. Еврокомиссия 28 сентября представила свои предложения по новому пакету экономических и персональных санкций против РФ. Санкции включат расширенные списки персональных ограничений, куда планируется внести лиц, участвовавших в организации референдумов о присоединении к России и представителей Минобороны. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в списках также окажутся "те, кто распространяет дезинформацию".

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821651285.html

чехия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, чехия, россия, в мире, санкции в отношении россии, жозеп боррель