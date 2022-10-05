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В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России - РИА Новости, 05.10.2022
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В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России - РИА Новости, 05.10.2022
В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда (Edita Hrda) сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:07
2022-10-05T12:25
евросоюз
чехия
россия
в мире
санкции в отношении россии
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда (Edita Hrda) сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. Еврокомиссия 28 сентября представила свои предложения по новому пакету экономических и персональных санкций против РФ. Санкции включат расширенные списки персональных ограничений, куда планируется внести лиц, участвовавших в организации референдумов о присоединении к России и представителей Минобороны. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в списках также окажутся "те, кто распространяет дезинформацию".
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евросоюз, чехия, россия, в мире, санкции в отношении россии, жозеп боррель
Евросоюз, Чехия, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Жозеп Боррель
12:07 05.10.2022 (обновлено: 12:25 05.10.2022)
 
В Чехии рассказали о новом пакете санкций ЕС против России

Представительство Чехии: в новом пакете санкций расширили список персональных ограничений

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда (Edita Hrda) сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления.
Еврокомиссия 28 сентября представила свои предложения по новому пакету экономических и персональных санкций против РФ. Санкции включат расширенные списки персональных ограничений, куда планируется внести лиц, участвовавших в организации референдумов о присоединении к России и представителей Минобороны. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в списках также окажутся "те, кто распространяет дезинформацию".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:58
Новые санкции ЕС включают запрет на оказание IT-услуг российским компаниям
 
ЕвросоюзЧехияРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииЖозеп Боррель
 
 
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