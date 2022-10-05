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ЕС введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций - РИА Новости, 05.10.2022
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ЕС введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций
ЕС введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций - РИА Новости, 05.10.2022
ЕС введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций
ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций, а также расширит списки персональных ограничений, следует РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:02
2022-10-05T12:38
россия
евросоюз
чехия
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций, а также расширит списки персональных ограничений, следует из сообщения представительствующей в настоящее время в ЕС Чехии.В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС."Новый пакет включает расширение санкционного режима на Херсон и Запорожье, новые критерии за обход санкций, а также новые списки (персональных ограничений – ред.)", - указывается в сообщении чешского председательства в Twitter.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, евросоюз, чехия
Россия, Евросоюз, Чехия
12:02 05.10.2022 (обновлено: 12:38 05.10.2022)
 
ЕС введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций

Чехия заявила, что ЕС введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций, а также расширит списки персональных ограничений, следует из сообщения представительствующей в настоящее время в ЕС Чехии.
В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
"Новый пакет включает расширение санкционного режима на Херсон и Запорожье, новые критерии за обход санкций, а также новые списки (персональных ограничений – ред.)", - указывается в сообщении чешского председательства в Twitter.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Танкеры у нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:55
Новые санкции ЕС против России введут потолок цен на транспортировку нефти
 
РоссияЕвросоюзЧехия
 
 
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