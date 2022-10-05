https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821653856.html

ЕС введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций

ЕС введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций - РИА Новости, 05.10.2022

ЕС введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций

ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций, а также расширит списки персональных ограничений, следует РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:02

2022-10-05T12:02

2022-10-05T12:38

россия

евросоюз

чехия

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций, а также расширит списки персональных ограничений, следует из сообщения представительствующей в настоящее время в ЕС Чехии.В среду постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС."Новый пакет включает расширение санкционного режима на Херсон и Запорожье, новые критерии за обход санкций, а также новые списки (персональных ограничений – ред.)", - указывается в сообщении чешского председательства в Twitter.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221005/potolok-1821649087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, чехия