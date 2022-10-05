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Объявлены итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью - РИА Новости, 05.10.2022
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Объявлены итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью
Объявлены итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью - РИА Новости, 05.10.2022
Объявлены итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при участии бизнес-клуба "Срединный путь" публикуют рейтинг качества... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:50
2022-10-05T15:50
экономика
россия
эксперт ра
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при участии бизнес-клуба "Срединный путь" публикуют рейтинг качества управления закупочной деятельностью, говорится в сообщении агентства "Эксперт РА".Рейтинг составлен среди руководителей профильных подразделений компаний и корпораций, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 миллионов рублей.Методология рейтинга, основанная на анализе и оценке количественных и качественных показателей, отражает ключевые аспекты функционирования закупочной системы в компании. Критерии оценки открыты для всех участников. Их уникальность заложена в анализе и взвешенной оценке количественных и качественных показателей, отражающих главные аспекты функционирования закупочной системы в компании. Система оценки также включает профессиональные характеристики руководителей соответствующих подразделений.В Топ-5 лучших директоров по закупкам в частных компаниях вошли руководители соответствующих подразделений ПАО "Группа Компаний "Самолет" (Артем Блинов), ПАО Банк "ФК Открытие" (Анна Ермакова), ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (Михаил Калика), АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" (Денис Назаров), ПАО "НЛМК" (Анатолий Хебнев).Среди директоров по закупкам в компаниях с государственным участием отличились руководители подразделений ПАО "Россети ФСК ЕЭС" (Екатерина Григорьева), Госкорпорация "Росатом" (Роман Зимонас), АО "Росгеология" (Евгений Князев), ПАО "Ростелеком" (Татьяна Карасева), ПАО "РусГидро" (Владимир Николашин).По итогам рейтинга также определен топ-70 закупочных подразделений. Персональными наградами отмечены лучшие десять руководителей, работающие в государственных и коммерческих компаниях.Бизнес-клуб "Срединный путь" – деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России.Объединяя профессионалов разных отраслей, Бизнес-клуб формирует комфортную среду для общения, а синергия способствует развитию компетенций, построению диалога, формированию удачных практик управления.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
60
353
60
экономика, россия, эксперт ра
Экономика, Россия, Эксперт РА
15:50 05.10.2022
 

Объявлены итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью

© Фото : Пресс-служба премии "Лучшее управление закупочной деятельностью"Лучшие директора по закупкам в частных компаниях
Лучшие директора по закупкам в частных компаниях - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Пресс-служба премии "Лучшее управление закупочной деятельностью"
Лучшие директора по закупкам в частных компаниях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при участии бизнес-клуба "Срединный путь" публикуют рейтинг качества управления закупочной деятельностью, говорится в сообщении агентства "Эксперт РА".
Рейтинг составлен среди руководителей профильных подразделений компаний и корпораций, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 миллионов рублей.
Методология рейтинга, основанная на анализе и оценке количественных и качественных показателей, отражает ключевые аспекты функционирования закупочной системы в компании. Критерии оценки открыты для всех участников. Их уникальность заложена в анализе и взвешенной оценке количественных и качественных показателей, отражающих главные аспекты функционирования закупочной системы в компании. Система оценки также включает профессиональные характеристики руководителей соответствующих подразделений.
В Топ-5 лучших директоров по закупкам в частных компаниях вошли руководители соответствующих подразделений ПАО "Группа Компаний "Самолет" (Артем Блинов), ПАО Банк "ФК Открытие" (Анна Ермакова), ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (Михаил Калика), АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" (Денис Назаров), ПАО "НЛМК" (Анатолий Хебнев).
Среди директоров по закупкам в компаниях с государственным участием отличились руководители подразделений ПАО "Россети ФСК ЕЭС" (Екатерина Григорьева), Госкорпорация "Росатом" (Роман Зимонас), АО "Росгеология" (Евгений Князев), ПАО "Ростелеком" (Татьяна Карасева), ПАО "РусГидро" (Владимир Николашин).
© Фото : Пресс-служба премии "Лучшее управление закупочной деятельностью"Андрей Кашутин и Владимир Борисов, члены Президиума бизнес-клуба "Срединный путь"
Андрей Кашутин и Владимир Борисов, члены Президиума бизнес-клуба Срединный путь - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Пресс-служба премии "Лучшее управление закупочной деятельностью"
Андрей Кашутин и Владимир Борисов, члены Президиума бизнес-клуба "Срединный путь"
По итогам рейтинга также определен топ-70 закупочных подразделений. Персональными наградами отмечены лучшие десять руководителей, работающие в государственных и коммерческих компаниях.
Бизнес-клуб "Срединный путь" – деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России.
Объединяя профессионалов разных отраслей, Бизнес-клуб формирует комфортную среду для общения, а синергия способствует развитию компетенций, построению диалога, формированию удачных практик управления.
 
ЭкономикаРоссияЭксперт РА
 
 
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