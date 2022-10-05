https://ria.ru/20221005/reyting-1821644819.html

Объявлены итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью

Объявлены итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью - РИА Новости, 05.10.2022

Объявлены итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при участии бизнес-клуба "Срединный путь" публикуют рейтинг качества... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:50

2022-10-05T15:50

2022-10-05T15:50

экономика

россия

эксперт ра

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при участии бизнес-клуба "Срединный путь" публикуют рейтинг качества управления закупочной деятельностью, говорится в сообщении агентства "Эксперт РА".Рейтинг составлен среди руководителей профильных подразделений компаний и корпораций, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 миллионов рублей.Методология рейтинга, основанная на анализе и оценке количественных и качественных показателей, отражает ключевые аспекты функционирования закупочной системы в компании. Критерии оценки открыты для всех участников. Их уникальность заложена в анализе и взвешенной оценке количественных и качественных показателей, отражающих главные аспекты функционирования закупочной системы в компании. Система оценки также включает профессиональные характеристики руководителей соответствующих подразделений.В Топ-5 лучших директоров по закупкам в частных компаниях вошли руководители соответствующих подразделений ПАО "Группа Компаний "Самолет" (Артем Блинов), ПАО Банк "ФК Открытие" (Анна Ермакова), ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (Михаил Калика), АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" (Денис Назаров), ПАО "НЛМК" (Анатолий Хебнев).Среди директоров по закупкам в компаниях с государственным участием отличились руководители подразделений ПАО "Россети ФСК ЕЭС" (Екатерина Григорьева), Госкорпорация "Росатом" (Роман Зимонас), АО "Росгеология" (Евгений Князев), ПАО "Ростелеком" (Татьяна Карасева), ПАО "РусГидро" (Владимир Николашин).По итогам рейтинга также определен топ-70 закупочных подразделений. Персональными наградами отмечены лучшие десять руководителей, работающие в государственных и коммерческих компаниях.Бизнес-клуб "Срединный путь" – деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России.Объединяя профессионалов разных отраслей, Бизнес-клуб формирует комфортную среду для общения, а синергия способствует развитию компетенций, построению диалога, формированию удачных практик управления.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, эксперт ра