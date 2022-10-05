https://ria.ru/20221005/reparatsii-1821700472.html
Германия получила ноту от Польши с требованием репараций
Германия получила ноту от Польши с требованием репараций - РИА Новости, 05.10.2022
Германия получила ноту от Польши с требованием репараций
Составленная Варшавой нота с требованиями репараций получена Берлином и будет изучена в ближайшее время, сообщил в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:26
2022-10-05T14:26
2022-10-05T14:40
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мид германии
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збигнев рау
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Составленная Варшавой нота с требованиями репараций получена Берлином и будет изучена в ближайшее время, сообщил в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на пресс-конференции правительства."Да, нота была получена в министерстве внутренних дел. И мы изучим её. Наша содержательная позиция по репарациям известна – министр иностранных дел вчера в Варшаве её выразила. В какой форме последует ответ, будет решено в результате изучения", - сообщил пресс-секретарь немецкого ведомства.Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о неизменности позиции Германии по вопросу репараций Польше.В минувший понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221004/germaniya-1821529705.html
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В мире, Германия, МИД Германии, Польша, Кристофер Бургер, Анналена Бербок, Збигнев Рау, Варшава, Цены на нефть
14:26 05.10.2022 (обновлено: 14:40 05.10.2022)
Германия получила ноту от Польши с требованием репараций
В МИД Германии изучат ноту от Польши с требованием репараций