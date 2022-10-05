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Германия получила ноту от Польши с требованием репараций - РИА Новости, 05.10.2022
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Германия получила ноту от Польши с требованием репараций
Германия получила ноту от Польши с требованием репараций - РИА Новости, 05.10.2022
Германия получила ноту от Польши с требованием репараций
Составленная Варшавой нота с требованиями репараций получена Берлином и будет изучена в ближайшее время, сообщил в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:26
2022-10-05T14:40
в мире
германия
мид германии
польша
кристофер бургер
анналена бербок
збигнев рау
варшава
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Составленная Варшавой нота с требованиями репараций получена Берлином и будет изучена в ближайшее время, сообщил в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на пресс-конференции правительства."Да, нота была получена в министерстве внутренних дел. И мы изучим её. Наша содержательная позиция по репарациям известна – министр иностранных дел вчера в Варшаве её выразила. В какой форме последует ответ, будет решено в результате изучения", - сообщил пресс-секретарь немецкого ведомства.Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о неизменности позиции Германии по вопросу репараций Польше.В минувший понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221004/germaniya-1821529705.html
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в мире, германия, мид германии, польша, кристофер бургер, анналена бербок, збигнев рау, варшава, цены на нефть
В мире, Германия, МИД Германии, Польша, Кристофер Бургер, Анналена Бербок, Збигнев Рау, Варшава, Цены на нефть
14:26 05.10.2022 (обновлено: 14:40 05.10.2022)
 
Германия получила ноту от Польши с требованием репараций

В МИД Германии изучат ноту от Польши с требованием репараций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Составленная Варшавой нота с требованиями репараций получена Берлином и будет изучена в ближайшее время, сообщил в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на пресс-конференции правительства.
"Да, нота была получена в министерстве внутренних дел. И мы изучим её. Наша содержательная позиция по репарациям известна – министр иностранных дел вчера в Варшаве её выразила. В какой форме последует ответ, будет решено в результате изучения", - сообщил пресс-секретарь немецкого ведомства.
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Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о неизменности позиции Германии по вопросу репараций Польше.
В минувший понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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В миреГерманияМИД ГерманииПольшаКристофер БургерАнналена БербокЗбигнев РауВаршаваЦены на нефть
 
 
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