https://ria.ru/20221005/reparatsii-1821700472.html

Германия получила ноту от Польши с требованием репараций

Германия получила ноту от Польши с требованием репараций - РИА Новости, 05.10.2022

Германия получила ноту от Польши с требованием репараций

Составленная Варшавой нота с требованиями репараций получена Берлином и будет изучена в ближайшее время, сообщил в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:26

2022-10-05T14:26

2022-10-05T14:40

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варшава

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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Составленная Варшавой нота с требованиями репараций получена Берлином и будет изучена в ближайшее время, сообщил в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на пресс-конференции правительства."Да, нота была получена в министерстве внутренних дел. И мы изучим её. Наша содержательная позиция по репарациям известна – министр иностранных дел вчера в Варшаве её выразила. В какой форме последует ответ, будет решено в результате изучения", - сообщил пресс-секретарь немецкого ведомства.Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о неизменности позиции Германии по вопросу репараций Польше.В минувший понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20221004/germaniya-1821529705.html

https://ria.ru/20221005/reparatsii-1821679490.html

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польша

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