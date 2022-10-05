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Увеличился объем расчетов в юанях между КРН и странами вдоль "Пояса и пути"
Увеличился объем расчетов в юанях между КРН и странами вдоль "Пояса и пути" - РИА Новости, 05.10.2022
Увеличился объем расчетов в юанях между КРН и странами вдоль "Пояса и пути"
В 2021 году общий объем трансграничных поступлений и платежей в китайской национальной валюте жэньминьби (юань) между Китаем и странами вдоль "Пояса и пути"... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:10
2022-10-05T17:10
2022-10-05T17:10
россия-китай: главное
китай
экономика
технологии
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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году общий объем трансграничных поступлений и платежей в китайской национальной валюте жэньминьби (юань) между Китаем и странами вдоль "Пояса и пути" составил 5,42 триллиона юаней (763,4 миллиарда долларов), увеличившись на 19,6% по сравнению с 2020 годом, сообщил в пятницу Центробанк Китая.На их долю приходится 14,8% от общего объема использования юаня в трансграничных расчетных операциях, совершенных Китаем в 2021 году, говорится в отчете Народного банка Китая.За отчетный период размеры поступлений и платежей в китайских юанях в таких сферах, как торговля товарами и прямые инвестиции, увеличились на 14,7 и 43,4% соответственно по сравнению с 2020 годом.По состоянию на конец 2021 года Китай заключил двусторонние соглашения о свопах в национальных валютах с 22 странами вдоль "Пояса и пути" и создал механизм клиринговых расчетов по операциям в юанях в 8 государствах, расположенных вдоль "Пояса и пути".
https://ria.ru/20220206/argentina-1771324190.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, экономика, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Технологии