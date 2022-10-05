https://ria.ru/20221005/raschety-1821766589.html

Увеличился объем расчетов в юанях между КРН и странами вдоль "Пояса и пути"

Увеличился объем расчетов в юанях между КРН и странами вдоль "Пояса и пути" - РИА Новости, 05.10.2022

Увеличился объем расчетов в юанях между КРН и странами вдоль "Пояса и пути"

В 2021 году общий объем трансграничных поступлений и платежей в китайской национальной валюте жэньминьби (юань) между Китаем и странами вдоль "Пояса и пути"... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:10

2022-10-05T17:10

2022-10-05T17:10

россия-китай: главное

китай

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/110494/30/1104943039_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_d7598bae65367eaf7df4d68838d3f191.jpg

МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году общий объем трансграничных поступлений и платежей в китайской национальной валюте жэньминьби (юань) между Китаем и странами вдоль "Пояса и пути" составил 5,42 триллиона юаней (763,4 миллиарда долларов), увеличившись на 19,6% по сравнению с 2020 годом, сообщил в пятницу Центробанк Китая.На их долю приходится 14,8% от общего объема использования юаня в трансграничных расчетных операциях, совершенных Китаем в 2021 году, говорится в отчете Народного банка Китая.За отчетный период размеры поступлений и платежей в китайских юанях в таких сферах, как торговля товарами и прямые инвестиции, увеличились на 14,7 и 43,4% соответственно по сравнению с 2020 годом.По состоянию на конец 2021 года Китай заключил двусторонние соглашения о свопах в национальных валютах с 22 странами вдоль "Пояса и пути" и создал механизм клиринговых расчетов по операциям в юанях в 8 государствах, расположенных вдоль "Пояса и пути".

https://ria.ru/20220206/argentina-1771324190.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, технологии