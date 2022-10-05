https://ria.ru/20221005/pogoda-1821660899.html

Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе

Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе - РИА Новости, 05.10.2022

Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе

Следующая неделя в Москве начнётся с небольшого дождя, но потом погода будет улучшаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:24

2022-10-05T12:24

2022-10-05T13:15

общество

москва

татьяна позднякова

россия

погода

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следующая неделя в Москве начнётся с небольшого дождя, но потом погода будет улучшаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Небольшие дожди, которые ожидают нас в воскресенье, они останутся в ночь на понедельник и, может быть, первую половину понедельника. Потом погода будет улучшаться, влияние антициклона с запада восстановится", - рассказала Позднякова.При этом она отметила, что в отдельные дни на следующей неделе будет приниматься небольшой дождь, но сильных дождей, которые были в начале месяца, не ожидается.

https://ria.ru/20221005/pogoda-1821647054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, татьяна позднякова, россия, погода