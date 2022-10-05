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Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе - РИА Новости, 05.10.2022
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Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе
Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе - РИА Новости, 05.10.2022
Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе
Следующая неделя в Москве начнётся с небольшого дождя, но потом погода будет улучшаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:24
2022-10-05T13:15
общество
москва
татьяна позднякова
россия
погода
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следующая неделя в Москве начнётся с небольшого дождя, но потом погода будет улучшаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Небольшие дожди, которые ожидают нас в воскресенье, они останутся в ночь на понедельник и, может быть, первую половину понедельника. Потом погода будет улучшаться, влияние антициклона с запада восстановится", - рассказала Позднякова.При этом она отметила, что в отдельные дни на следующей неделе будет приниматься небольшой дождь, но сильных дождей, которые были в начале месяца, не ожидается.
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общество, москва, татьяна позднякова, россия, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Россия, Погода
12:24 05.10.2022 (обновлено: 13:15 05.10.2022)
 
Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе

Следующая неделя в Москве начнется с небольшого дождя, но потом погода будет улучшаться

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следующая неделя в Москве начнётся с небольшого дождя, но потом погода будет улучшаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Небольшие дожди, которые ожидают нас в воскресенье, они останутся в ночь на понедельник и, может быть, первую половину понедельника. Потом погода будет улучшаться, влияние антициклона с запада восстановится", - рассказала Позднякова.
При этом она отметила, что в отдельные дни на следующей неделе будет приниматься небольшой дождь, но сильных дождей, которые были в начале месяца, не ожидается.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:51
Москвичам рассказали о погоде на выходных
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаРоссияПогода
 
 
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