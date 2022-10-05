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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 05.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 05.10.2022
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Погода в субботу в Москве будет комфортная, в воскресенье может пойти небольшой дождь и слегка похолодает, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:51
2022-10-05T11:51
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Погода в субботу в Москве будет комфортная, в воскресенье может пойти небольшой дождь и слегка похолодает, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погоду в Москве будет определять область повышенного атмосферного давления. Наиболее комфортная погода будет в субботу, потому что при переменной облачности осадки не ожидаются в течение всех суток. Ночь за счёт выхолаживания будет попрохладнее, чем накануне, порядка плюс 6-8 градусов в Москве и плюс 4-9 по области. Дневная температура за счёт солнечного прогрева до плюс 14-16 градусов", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в воскресенье днем увеличится облачность и во второй половине дня может собраться небольшой дождь. "С севера протянется ложбина, в ней будет лежать фронт. Ночь останется в такой же температуре - плюс 6-8, по области - плюс 4-9. Дневная температура в Москве пониже, за счёт большего количества облаков - где-то плюс 13-14 градусов. То есть, температура воздуха будет выше климатической нормы", - добавила Позднякова.
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
11:51 05.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду в субботу и дождь в воскресенье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Осень в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Погода в субботу в Москве будет комфортная, в воскресенье может пойти небольшой дождь и слегка похолодает, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погоду в Москве будет определять область повышенного атмосферного давления. Наиболее комфортная погода будет в субботу, потому что при переменной облачности осадки не ожидаются в течение всех суток. Ночь за счёт выхолаживания будет попрохладнее, чем накануне, порядка плюс 6-8 градусов в Москве и плюс 4-9 по области. Дневная температура за счёт солнечного прогрева до плюс 14-16 градусов", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в воскресенье днем увеличится облачность и во второй половине дня может собраться небольшой дождь. "С севера протянется ложбина, в ней будет лежать фронт. Ночь останется в такой же температуре - плюс 6-8, по области - плюс 4-9. Дневная температура в Москве пониже, за счёт большего количества облаков - где-то плюс 13-14 градусов. То есть, температура воздуха будет выше климатической нормы", - добавила Позднякова.
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ПогодаТатьяна ПоздняковаМосква
 
 
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