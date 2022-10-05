https://ria.ru/20221005/pogoda-1821647054.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 05.10.2022

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Погода в субботу в Москве будет комфортная, в воскресенье может пойти небольшой дождь и слегка похолодает, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:51

2022-10-05T11:51

2022-10-05T11:51

погода

татьяна позднякова

москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Погода в субботу в Москве будет комфортная, в воскресенье может пойти небольшой дождь и слегка похолодает, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погоду в Москве будет определять область повышенного атмосферного давления. Наиболее комфортная погода будет в субботу, потому что при переменной облачности осадки не ожидаются в течение всех суток. Ночь за счёт выхолаживания будет попрохладнее, чем накануне, порядка плюс 6-8 градусов в Москве и плюс 4-9 по области. Дневная температура за счёт солнечного прогрева до плюс 14-16 градусов", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в воскресенье днем увеличится облачность и во второй половине дня может собраться небольшой дождь. "С севера протянется ложбина, в ней будет лежать фронт. Ночь останется в такой же температуре - плюс 6-8, по области - плюс 4-9. Дневная температура в Москве пониже, за счёт большего количества облаков - где-то плюс 13-14 градусов. То есть, температура воздуха будет выше климатической нормы", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20221004/moskva-1821506362.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва