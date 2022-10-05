Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/pogoda-1821604633.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 05.10.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:41
2022-10-05T08:41
погода
москва
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что сегодня столичный регион окажется в холодной тыловой части циклона, продолжат поступать сырые холодные воздушные массы из северного сектора Атлантики, а потому температурный режим ожидается на пару градусов ниже средних многолетних значений."В условиях преобладания облачной погоды пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер будет дуть с юго-запада, с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11-12 метров в секунду. А вот температура не превысит плюс 7-9 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 5-10", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что атмосферное давление немного повысится и вернется в норму - 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221004/moskva-1821506362.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, елена волосюк
Погода, Москва, Елена Волосюк
08:41 05.10.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидаются дожди и до плюс десяти градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Синоптик отметила, что сегодня столичный регион окажется в холодной тыловой части циклона, продолжат поступать сырые холодные воздушные массы из северного сектора Атлантики, а потому температурный режим ожидается на пару градусов ниже средних многолетних значений.
"В условиях преобладания облачной погоды пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер будет дуть с юго-запада, с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11-12 метров в секунду. А вот температура не превысит плюс 7-9 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 5-10", - сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что атмосферное давление немного повысится и вернется в норму - 748 миллиметров ртутного столба.
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 17:13
В Москве первые заморозки и снег придут позже обычного
 
ПогодаМоскваЕлена Волосюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала