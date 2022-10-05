https://ria.ru/20221005/pogoda-1821604633.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 05.10.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:41
2022-10-05T08:41
2022-10-05T08:41
погода
москва
елена волосюк
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что сегодня столичный регион окажется в холодной тыловой части циклона, продолжат поступать сырые холодные воздушные массы из северного сектора Атлантики, а потому температурный режим ожидается на пару градусов ниже средних многолетних значений."В условиях преобладания облачной погоды пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер будет дуть с юго-запада, с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11-12 метров в секунду. А вот температура не превысит плюс 7-9 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 5-10", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что атмосферное давление немного повысится и вернется в норму - 748 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, елена волосюк
Погода, Москва, Елена Волосюк
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидаются дожди и до плюс десяти градусов
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.
Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Елена Волосюк.
Синоптик отметила, что сегодня столичный регион окажется в холодной тыловой части циклона, продолжат поступать сырые холодные воздушные массы из северного сектора Атлантики, а потому температурный режим ожидается на пару градусов ниже средних многолетних значений.
"В условиях преобладания облачной погоды пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер будет дуть с юго-запада, с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11-12 метров в секунду. А вот температура не превысит плюс 7-9 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 5-10", - сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что атмосферное давление немного повысится и вернется в норму - 748 миллиметров ртутного столба.