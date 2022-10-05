https://ria.ru/20221005/pogoda-1821604633.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 05.10.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:41

2022-10-05T08:41

2022-10-05T08:41

погода

москва

елена волосюк

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что сегодня столичный регион окажется в холодной тыловой части циклона, продолжат поступать сырые холодные воздушные массы из северного сектора Атлантики, а потому температурный режим ожидается на пару градусов ниже средних многолетних значений."В условиях преобладания облачной погоды пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер будет дуть с юго-запада, с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11-12 метров в секунду. А вот температура не превысит плюс 7-9 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 5-10", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что атмосферное давление немного повысится и вернется в норму - 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221004/moskva-1821506362.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, елена волосюк