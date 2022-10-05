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Комплекс по хранению и переработке рыбы построят в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2022
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Новости Подмосковья
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Комплекс по хранению и переработке рыбы построят в Подмосковье
Комплекс по хранению и переработке рыбы построят в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2022
Комплекс по хранению и переработке рыбы построят в Подмосковье
Комплекс по хранению и переработке рыбной продукции построят в деревне Кудиново Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:31
2022-10-05T12:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Комплекс по хранению и переработке рыбной продукции построят в деревне Кудиново Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Комплекс площадью 6,3 тысяч квадратных метров будет состоять из завода по производству и двух морозильных складов под хранение рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке. Застройщиком выступит ООО "РРК ЛОГИСТИК", а объем инвестиций составит 600 миллионов рублей. Возведение комплекса планируется в три этапа."Реализация первого этапа запланирована на середину 2023 года. Проект позволит создать 60 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика
12:31 05.10.2022
 

Комплекс по хранению и переработке рыбы построят в Подмосковье

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиКомплекс по хранению и переработке рыбной продукции построят в деревне Кудиново Московской области
Комплекс по хранению и переработке рыбной продукции построят в деревне Кудиново Московской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Комплекс по хранению и переработке рыбной продукции построят в деревне Кудиново Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
Комплекс площадью 6,3 тысяч квадратных метров будет состоять из завода по производству и двух морозильных складов под хранение рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке. Застройщиком выступит ООО "РРК ЛОГИСТИК", а объем инвестиций составит 600 миллионов рублей. Возведение комплекса планируется в три этапа.
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"Реализация первого этапа запланирована на середину 2023 года. Проект позволит создать 60 рабочих мест", - говорится в сообщении.
 
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