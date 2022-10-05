https://ria.ru/20221005/podmoskove-1821662574.html

Комплекс по хранению и переработке рыбы построят в Подмосковье

Комплекс по хранению и переработке рыбы построят в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2022

Комплекс по хранению и переработке рыбы построят в Подмосковье

Комплекс по хранению и переработке рыбной продукции построят в деревне Кудиново Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:31

2022-10-05T12:31

2022-10-05T12:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Комплекс по хранению и переработке рыбной продукции построят в деревне Кудиново Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Комплекс площадью 6,3 тысяч квадратных метров будет состоять из завода по производству и двух морозильных складов под хранение рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке. Застройщиком выступит ООО "РРК ЛОГИСТИК", а объем инвестиций составит 600 миллионов рублей. Возведение комплекса планируется в три этапа."Реализация первого этапа запланирована на середину 2023 года. Проект позволит создать 60 рабочих мест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220930/kompleks-1820604393.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), экономика