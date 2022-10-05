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Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2022
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Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков
Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2022
Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - заявил, что для них предстоит... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:14
2022-10-05T13:14
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - заявил, что для них предстоит достаточно напряженный процесс адаптации и в российскую законодательную среду, и правовую среду."Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Разумеется, сейчас предстоит достаточно напряженный процесс адаптации и в нашу законодательную среду, и правовую среду, и ведомственную среду, и так далее этих территорий", - ответил Песков на вопрос о том, будут ли объявлены выборы депутатов Госдумы от этих регионов в ближайшее время и назначены представители в СФ.По его словам, на адаптацию потребуется время."С учетом напряженной обстановки, конечно, это будет тяжело, но это тот тяжелый путь, который нам нужно будет спокойно, методично всем пройти", - подчеркнул Песков.В среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области, после проведенного там референдума, в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
https://ria.ru/20221005/politika-1821490130.html
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
13:14 05.10.2022
 
Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков

Песков: новым регионам предстоит напряженный процесс адаптации в правовую среду

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - заявил, что для них предстоит достаточно напряженный процесс адаптации и в российскую законодательную среду, и правовую среду.
"Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Разумеется, сейчас предстоит достаточно напряженный процесс адаптации и в нашу законодательную среду, и правовую среду, и ведомственную среду, и так далее этих территорий", - ответил Песков на вопрос о том, будут ли объявлены выборы депутатов Госдумы от этих регионов в ближайшее время и назначены представители в СФ.
Голосование на референдуме о вхождении новых территорий в состав России на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Двойные стандарты. Что заставит Запад признать референдумы в Донбассе
По его словам, на адаптацию потребуется время.
"С учетом напряженной обстановки, конечно, это будет тяжело, но это тот тяжелый путь, который нам нужно будет спокойно, методично всем пройти", - подчеркнул Песков.
В среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области, после проведенного там референдума, в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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