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Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков
Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2022
Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - заявил, что для них предстоит... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:14
2022-10-05T13:14
2022-10-05T13:14
политика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - заявил, что для них предстоит достаточно напряженный процесс адаптации и в российскую законодательную среду, и правовую среду."Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Разумеется, сейчас предстоит достаточно напряженный процесс адаптации и в нашу законодательную среду, и правовую среду, и ведомственную среду, и так далее этих территорий", - ответил Песков на вопрос о том, будут ли объявлены выборы депутатов Госдумы от этих регионов в ближайшее время и назначены представители в СФ.По его словам, на адаптацию потребуется время."С учетом напряженной обстановки, конечно, это будет тяжело, но это тот тяжелый путь, который нам нужно будет спокойно, методично всем пройти", - подчеркнул Песков.В среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области, после проведенного там референдума, в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков
Песков: новым регионам предстоит напряженный процесс адаптации в правовую среду