https://ria.ru/20221005/peskov-1821678730.html

Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков

Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2022

Новым территориям предстоит напряженный процесс адаптации, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - заявил, что для них предстоит... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:14

2022-10-05T13:14

2022-10-05T13:14

политика

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - заявил, что для них предстоит достаточно напряженный процесс адаптации и в российскую законодательную среду, и правовую среду."Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Разумеется, сейчас предстоит достаточно напряженный процесс адаптации и в нашу законодательную среду, и правовую среду, и ведомственную среду, и так далее этих территорий", - ответил Песков на вопрос о том, будут ли объявлены выборы депутатов Госдумы от этих регионов в ближайшее время и назначены представители в СФ.По его словам, на адаптацию потребуется время."С учетом напряженной обстановки, конечно, это будет тяжело, но это тот тяжелый путь, который нам нужно будет спокойно, методично всем пройти", - подчеркнул Песков.В среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области, после проведенного там референдума, в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.

https://ria.ru/20221005/politika-1821490130.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф