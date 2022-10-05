https://ria.ru/20221005/perevozki-1821770389.html
Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4%
Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4% - РИА Новости, 05.10.2022
Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4%
За первые восемь месяцев 2022 года в портах Китая наблюдался стабильный рост числа контейнерных перевозок, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:22
2022-10-05T17:22
2022-10-05T17:22
россия-китай: главное
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777265383_0:424:2885:2047_1920x0_80_0_0_934c164654395c693b5c3ccf1a9297b2.jpg
МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые восемь месяцев 2022 года в портах Китая наблюдался стабильный рост числа контейнерных перевозок, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР.По данным ведомства, за указанный период объем контейнерных перевозок в портах Китая составил 194,4 миллиона стандартных контейнеров (TEU, двадцатифутовый эквивалент), что на 4,1% больше по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом.Таким образом, данный показатель сохранил тенденцию к дальнейшему росту после того, как за первые семь месяцев текущего года объем контейнерных перевозок в китайских портах увеличился на 4,2% в годовом исчислении.Между тем грузооборот в портах Китая за отчетный период снизился на 0,1% в годовом исчислении до 10,25 миллиарда тонн.
https://ria.ru/20220930/perevozki-1820552084.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777265383_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_ef1976c89f6ef2722c32251d50cf9681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика