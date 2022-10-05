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Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4% - РИА Новости, 05.10.2022
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Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4%
Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4% - РИА Новости, 05.10.2022
Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4%
За первые восемь месяцев 2022 года в портах Китая наблюдался стабильный рост числа контейнерных перевозок, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:22
2022-10-05T17:22
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые восемь месяцев 2022 года в портах Китая наблюдался стабильный рост числа контейнерных перевозок, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР.По данным ведомства, за указанный период объем контейнерных перевозок в портах Китая составил 194,4 миллиона стандартных контейнеров (TEU, двадцатифутовый эквивалент), что на 4,1% больше по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом.Таким образом, данный показатель сохранил тенденцию к дальнейшему росту после того, как за первые семь месяцев текущего года объем контейнерных перевозок в китайских портах увеличился на 4,2% в годовом исчислении.Между тем грузооборот в портах Китая за отчетный период снизился на 0,1% в годовом исчислении до 10,25 миллиарда тонн.
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
17:22 05.10.2022
 

Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4%

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПогрузка контейнера в контейнерном терминале
Погрузка контейнера в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Погрузка контейнера в контейнерном терминале . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые восемь месяцев 2022 года в портах Китая наблюдался стабильный рост числа контейнерных перевозок, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР.
По данным ведомства, за указанный период объем контейнерных перевозок в портах Китая составил 194,4 миллиона стандартных контейнеров (TEU, двадцатифутовый эквивалент), что на 4,1% больше по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом.
Таким образом, данный показатель сохранил тенденцию к дальнейшему росту после того, как за первые семь месяцев текущего года объем контейнерных перевозок в китайских портах увеличился на 4,2% в годовом исчислении.
Между тем грузооборот в портах Китая за отчетный период снизился на 0,1% в годовом исчислении до 10,25 миллиарда тонн.
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