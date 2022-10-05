https://ria.ru/20221005/perevozki-1821770389.html

Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4%

Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4% - РИА Новости, 05.10.2022

Объем контейнерных перевозок в портах КНР увеличился в январе-августе на 4%

За первые восемь месяцев 2022 года в портах Китая наблюдался стабильный рост числа контейнерных перевозок, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:22

2022-10-05T17:22

2022-10-05T17:22

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китай

экономика

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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые восемь месяцев 2022 года в портах Китая наблюдался стабильный рост числа контейнерных перевозок, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР.По данным ведомства, за указанный период объем контейнерных перевозок в портах Китая составил 194,4 миллиона стандартных контейнеров (TEU, двадцатифутовый эквивалент), что на 4,1% больше по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом.Таким образом, данный показатель сохранил тенденцию к дальнейшему росту после того, как за первые семь месяцев текущего года объем контейнерных перевозок в китайских портах увеличился на 4,2% в годовом исчислении.Между тем грузооборот в портах Китая за отчетный период снизился на 0,1% в годовом исчислении до 10,25 миллиарда тонн.

https://ria.ru/20220930/perevozki-1820552084.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика