https://ria.ru/20221005/peregruppirovka-1821631271.html

Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области

Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022

Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области

Российская армия в Херсонской области готовится нанести ответный удар по ВСУ, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:58

2022-10-05T10:58

2022-10-05T13:20

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсонская область

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Российская армия в Херсонской области готовится нанести ответный удар по ВСУ, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он подчеркнул, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.Украинские войска в конце августа начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении. По сообщениям Минобороны России, все эти попытки удалось отбить, ВСУ понесли большие потери.Киев вновь возобновил контрнаступление в северной части Херсонской области несколько дней назад, заняв населенные пункты в серой зоне. Власти региона сообщают, что продвижение ВСУ остановлено. Украинская армия попадает в огневые мешки и несет потери.Утром в среду Владимир Путин подписан конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России по итогам проведенного там референдума.

https://ria.ru/20221005/otstuplenie-1821622519.html

херсонская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл стремоусов, херсонская область , вооруженные силы рф