10:58 05.10.2022 (обновлено: 13:20 05.10.2022)
Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области
Стремоусов: российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Российская армия в Херсонской области готовится нанести ответный удар по ВСУ, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.
"На утро все на местах. Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно", — заключил чиновник.
Украинские войска в конце августа начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении. По сообщениям Минобороны России, все эти попытки удалось отбить, ВСУ понесли большие потери.
Киев вновь возобновил контрнаступление в северной части Херсонской области несколько дней назад, заняв населенные пункты в серой зоне. Власти региона сообщают, что продвижение ВСУ остановлено. Украинская армия попадает в огневые мешки и несет потери.
Утром в среду Владимир Путин подписан конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России по итогам проведенного там референдума.