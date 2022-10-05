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Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/peregruppirovka-1821631271.html
Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области
Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области
Российская армия в Херсонской области готовится нанести ответный удар по ВСУ, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:58
2022-10-05T13:20
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Российская армия в Херсонской области готовится нанести ответный удар по ВСУ, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он подчеркнул, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.Украинские войска в конце августа начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении. По сообщениям Минобороны России, все эти попытки удалось отбить, ВСУ понесли большие потери.Киев вновь возобновил контрнаступление в северной части Херсонской области несколько дней назад, заняв населенные пункты в серой зоне. Власти региона сообщают, что продвижение ВСУ остановлено. Украинская армия попадает в огневые мешки и несет потери.Утром в среду Владимир Путин подписан конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России по итогам проведенного там референдума.
https://ria.ru/20221005/otstuplenie-1821622519.html
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кирилл стремоусов, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
10:58 05.10.2022 (обновлено: 13:20 05.10.2022)
 
Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области

Стремоусов: российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
Российские десантники - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Российская армия в Херсонской области готовится нанести ответный удар по ВСУ, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.
"На утро все на местах. Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно", — заключил чиновник.
Украинские войска в конце августа начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении. По сообщениям Минобороны России, все эти попытки удалось отбить, ВСУ понесли большие потери.
Киев вновь возобновил контрнаступление в северной части Херсонской области несколько дней назад, заняв населенные пункты в серой зоне. Власти региона сообщают, что продвижение ВСУ остановлено. Украинская армия попадает в огневые мешки и несет потери.
Утром в среду Владимир Путин подписан конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России по итогам проведенного там референдума.
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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