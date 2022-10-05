01:15 05.10.2022 (обновлено: 11:09 05.10.2022)
Россиянам рассказали, когда их "заставят" вернуть лишнюю пенсию
Финансист Финогенова предупредила об обязанности вернуть пенсию, полученную неправомерно
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Иногда люди намерено не сообщают в ПФР об изменениях, которые влекут за собой прекращение ряда выплат или вводят в заблуждение при подаче документов. Когда это становится известно, возникает вопрос о возвращении "лишней" пенсии", полученной неправомерно, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
В качестве примера она привела закон "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Он дает право "чернобыльцам" получать дополнительные выплаты каждый месяц, но лишь если они постоянно живут в опасных зонах.
"Когда гражданин переезжает из льготных зон в другие регионы, проживание в которых не предусматривает получение доплат согласно закону, то он теряет право на их получение", — рассказала эксперт.
В этом случае получателей должны предупредить: если они не проинформируют ПФР о смене места жительства и продолжат получать деньги, впоследствии по закону их придется вернуть. При этом Пенсионный фонд имеет право не только взыскать сам размер незаконной выплаты, но и суммы сверх нее (проценты), если будет установлен факт необоснованного обогащения. Если предупреждения не было или причина переплаты — ошибка самого ПРФ, то ничего возвращать не нужно. Срок исковой давности по таким делам — три года с момента, когда фонд узнал или должен был узнать об излишней выплате.
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