https://ria.ru/20221005/pensiya-1821584301.html

Россиянам рассказали, когда их "заставят" вернуть лишнюю пенсию

Россиянам рассказали, когда их "заставят" вернуть лишнюю пенсию - РИА Новости, 05.10.2022

Россиянам рассказали, когда их "заставят" вернуть лишнюю пенсию

Иногда люди намерено не сообщают в ПФР об изменениях, которые влекут за собой прекращение ряда выплат или вводят в заблуждение при подаче документов. Когда это... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:15

2022-10-05T01:15

2022-10-05T11:09

общество

россия

пенсионный фонд рф

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Иногда люди намерено не сообщают в ПФР об изменениях, которые влекут за собой прекращение ряда выплат или вводят в заблуждение при подаче документов. Когда это становится известно, возникает вопрос о возвращении "лишней" пенсии", полученной неправомерно, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.В качестве примера она привела закон "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Он дает право "чернобыльцам" получать дополнительные выплаты каждый месяц, но лишь если они постоянно живут в опасных зонах.В этом случае получателей должны предупредить: если они не проинформируют ПФР о смене места жительства и продолжат получать деньги, впоследствии по закону их придется вернуть. При этом Пенсионный фонд имеет право не только взыскать сам размер незаконной выплаты, но и суммы сверх нее (проценты), если будет установлен факт необоснованного обогащения. Если предупреждения не было или причина переплаты — ошибка самого ПРФ, то ничего возвращать не нужно. Срок исковой давности по таким делам — три года с момента, когда фонд узнал или должен был узнать об излишней выплате.

https://ria.ru/20221003/pensiya-1821050243.html

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общество, россия, пенсионный фонд рф, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсии