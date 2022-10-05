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Украинские войска отступают в Артемовске - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/otstuplenie-1821622519.html
Украинские войска отступают в Артемовске
Украинские войска отступают в Артемовске - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска отступают в Артемовске
Украинские войска в Артемовске начали отступать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:25
2022-10-05T13:07
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске начали отступать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции", — сказал он.По его словам, освобождение города создает удобную ситуацию для наступления по другим направлениям.Накануне он рассказал, что при наступлении на Красный Лиман ВСУ вынуждены были стянуть резервы с Артемовского направления. При этом Пушилин подчеркнул, что это пока не значит освобождения города.До начала боевых действий в Артемовске проживали около 70 тысяч человек. Это важный транспортный узел в северной части ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины
10:25 05.10.2022 (обновлено: 13:07 05.10.2022)
 
Украинские войска отступают в Артемовске

Глава ДНР Пушилин заявил о начале отступления украинских войск в Артемовске

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС России
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Работа расчета артиллерии ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске начали отступать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции", — сказал он.
По его словам, освобождение города создает удобную ситуацию для наступления по другим направлениям.
Накануне он рассказал, что при наступлении на Красный Лиман ВСУ вынуждены были стянуть резервы с Артемовского направления. При этом Пушилин подчеркнул, что это пока не значит освобождения города.
До начала боевых действий в Артемовске проживали около 70 тысяч человек. Это важный транспортный узел в северной части ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:17Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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