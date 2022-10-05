https://ria.ru/20221005/otstuplenie-1821622519.html

Украинские войска отступают в Артемовске

Украинские войска отступают в Артемовске - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские войска отступают в Артемовске

Украинские войска в Артемовске начали отступать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:25

2022-10-05T10:25

2022-10-05T13:07

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске начали отступать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции", — сказал он.По его словам, освобождение города создает удобную ситуацию для наступления по другим направлениям.Накануне он рассказал, что при наступлении на Красный Лиман ВСУ вынуждены были стянуть резервы с Артемовского направления. При этом Пушилин подчеркнул, что это пока не значит освобождения города.До начала боевых действий в Артемовске проживали около 70 тысяч человек. Это важный транспортный узел в северной части ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821608998.html

донецкая народная республика

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины