https://ria.ru/20221005/otstuplenie-1821622519.html
Украинские войска отступают в Артемовске
Украинские войска отступают в Артемовске - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска отступают в Артемовске
Украинские войска в Артемовске начали отступать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:25
2022-10-05T10:25
2022-10-05T13:07
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске начали отступать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции", — сказал он.По его словам, освобождение города создает удобную ситуацию для наступления по другим направлениям.Накануне он рассказал, что при наступлении на Красный Лиман ВСУ вынуждены были стянуть резервы с Артемовского направления. При этом Пушилин подчеркнул, что это пока не значит освобождения города.До начала боевых действий в Артемовске проживали около 70 тысяч человек. Это важный транспортный узел в северной части ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821608998.html
донецкая народная республика
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины
10:25 05.10.2022 (обновлено: 13:07 05.10.2022)
Украинские войска отступают в Артемовске
Глава ДНР Пушилин заявил о начале отступления украинских войск в Артемовске