https://ria.ru/20221005/otoplenie-1821695069.html

"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление

"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление - РИА Новости, 05.10.2022

"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление

Жители Нюрнберга прокомментировали рост цен на отопление. Один из них отметил, что "цены – это результат полного провала политики страны". Многие участники... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:09

2022-10-05T14:09

2022-10-05T14:09

германия

санкции в отношении россии

нюрнберг

отопление

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Жители Нюрнберга прокомментировали рост цен на отопление. Один из них отметил, что "цены – это результат полного провала политики страны". Многие участники опроса подчеркнули, что теперь приходится экономить вообще на всем. Однако, некоторых жителей пока не слишком волнует цена отопления: "Если немного похолодает, то мы возьмем одеяло и сядем в гостиной".

германия

нюрнберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление Жители Нюрнберга прокомментировали рост цен на отопление. Один из них отметил, что "цены – это результат полного провала политики страны". Многие участники опроса подчеркнули, что теперь приходится экономить вообще на всем. Однако, некоторых жителей пока не слишком волнует цена отопления: "Если немного похолодает, то мы возьмем одеяло и сядем в гостиной". 2022-10-05T14:09 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, санкции в отношении россии, нюрнберг, отопление, видео