https://ria.ru/20221005/otoplenie-1821695069.html
"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление
"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление - РИА Новости, 05.10.2022
"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление
Жители Нюрнберга прокомментировали рост цен на отопление. Один из них отметил, что "цены – это результат полного провала политики страны". Многие участники... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:09
2022-10-05T14:09
2022-10-05T14:09
германия
санкции в отношении россии
нюрнберг
отопление
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Жители Нюрнберга прокомментировали рост цен на отопление. Один из них отметил, что "цены – это результат полного провала политики страны". Многие участники опроса подчеркнули, что теперь приходится экономить вообще на всем. Однако, некоторых жителей пока не слишком волнует цена отопления: "Если немного похолодает, то мы возьмем одеяло и сядем в гостиной".
германия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление
Жители Нюрнберга прокомментировали рост цен на отопление. Один из них отметил, что "цены – это результат полного провала политики страны". Многие участники опроса подчеркнули, что теперь приходится экономить вообще на всем. Однако, некоторых жителей пока не слишком волнует цена отопления: "Если немного похолодает, то мы возьмем одеяло и сядем в гостиной".
2022-10-05T14:09
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PT1M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, санкции в отношении россии, нюрнберг, отопление, видео
Германия, Санкции в отношении России, Нюрнберг, Отопление
"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление
Жители Нюрнберга прокомментировали рост цен на отопление. Один из них отметил, что "цены – это результат полного провала политики страны". Многие участники опроса подчеркнули, что теперь приходится экономить вообще на всем. Однако, некоторых жителей пока не слишком волнует цена отопления: "Если немного похолодает, то мы возьмем одеяло и сядем в гостиной".
2022-10-05T14:09
true
PT1M14S
"Возьмем одеяло": жители Германии о высоких ценах на отопление
Жители Нюрнберга прокомментировали рост цен на отопление. Один из них отметил, что "цены – это результат полного провала политики страны". Многие участники опроса подчеркнули, что теперь приходится экономить вообще на всем. Однако, некоторых жителей пока не слишком волнует цена отопления: "Если немного похолодает, то мы возьмем одеяло и сядем в гостиной".