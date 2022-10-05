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Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань

Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань - РИА Новости, 05.10.2022

Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань

Кубань примет на отдых около 5 тысяч детей из новых регионов России, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T20:57

2022-10-05T20:57

2022-10-05T22:17

краснодарский край

общество

донецкая народная республика

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Кубань примет на отдых около 5 тысяч детей из новых регионов России, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."С начала специальной операции здравницы Кубани принимают детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. На нашем побережье уже отдохнули и поправили здоровье больше шести с половиной тысячи ребят. Мы готовы и дальше вести эту работу и предоставить необходимое количество мест в наших санаториях", - приводятся слова губернатора в сообщении администрации края.Отмечается, что в здравницах для детей готовят разнообразную досуговую, развлекательную и образовательную программы. Министерство труда и соцразвития края ведет еженедельный мониторинг пребывания детей. Во всех организациях работают педагоги-психологи.

https://ria.ru/20220908/kuban-1814912580.html

донецкая народная республика

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россия

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