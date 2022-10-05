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Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань
Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань - РИА Новости, 05.10.2022
Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань
Кубань примет на отдых около 5 тысяч детей из новых регионов России, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T20:57
2022-10-05T20:57
2022-10-05T22:17
краснодарский край
общество
донецкая народная республика
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Кубань примет на отдых около 5 тысяч детей из новых регионов России, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."С начала специальной операции здравницы Кубани принимают детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. На нашем побережье уже отдохнули и поправили здоровье больше шести с половиной тысячи ребят. Мы готовы и дальше вести эту работу и предоставить необходимое количество мест в наших санаториях", - приводятся слова губернатора в сообщении администрации края.Отмечается, что в здравницах для детей готовят разнообразную досуговую, развлекательную и образовательную программы. Министерство труда и соцразвития края ведет еженедельный мониторинг пребывания детей. Во всех организациях работают педагоги-психологи.
https://ria.ru/20220908/kuban-1814912580.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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20:57 05.10.2022 (обновлено: 22:17 05.10.2022)
Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань
Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут на отдых в Краснодарский край