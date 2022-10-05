Рейтинг@Mail.ru
Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20221005/otdykh-1821828429.html
Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань
Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань - РИА Новости, 05.10.2022
Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань
Кубань примет на отдых около 5 тысяч детей из новых регионов России, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T20:57
2022-10-05T22:17
краснодарский край
общество
донецкая народная республика
вениамин кондратьев
луганская народная республика
россия
запорожская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801782473_0:280:3142:2047_1920x0_80_0_0_a4056aa21e62ef17c3e562df009c43ff.jpg
КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Кубань примет на отдых около 5 тысяч детей из новых регионов России, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."С начала специальной операции здравницы Кубани принимают детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. На нашем побережье уже отдохнули и поправили здоровье больше шести с половиной тысячи ребят. Мы готовы и дальше вести эту работу и предоставить необходимое количество мест в наших санаториях", - приводятся слова губернатора в сообщении администрации края.Отмечается, что в здравницах для детей готовят разнообразную досуговую, развлекательную и образовательную программы. Министерство труда и соцразвития края ведет еженедельный мониторинг пребывания детей. Во всех организациях работают педагоги-психологи.
https://ria.ru/20220908/kuban-1814912580.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
запорожская область
харьковская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801782473_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f0f2bdd7cf8b29c49151150e6ae4064d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, вениамин кондратьев, луганская народная республика, россия, запорожская область, харьковская область, херсонская область , новости - туризм
Краснодарский край, Общество, Донецкая Народная Республика, Вениамин Кондратьев, Луганская Народная Республика, Россия, Запорожская область, Харьковская область, Херсонская область , Новости - Туризм
20:57 05.10.2022 (обновлено: 22:17 05.10.2022)
 
Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут отдыхать на Кубань

Около пяти тысяч детей из новых регионов России приедут на отдых в Краснодарский край

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПляжи в Краснодарском крае
Пляжи в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Пляжи в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Кубань примет на отдых около 5 тысяч детей из новых регионов России, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"С начала специальной операции здравницы Кубани принимают детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. На нашем побережье уже отдохнули и поправили здоровье больше шести с половиной тысячи ребят. Мы готовы и дальше вести эту работу и предоставить необходимое количество мест в наших санаториях", - приводятся слова губернатора в сообщении администрации края.
"В ближайшее время ожидаем прибытия еще порядка 5 тысяч детей, их размещение будет организовано за счет федерального бюджета", – уточнил Кондратьев.
Отмечается, что в здравницах для детей готовят разнообразную досуговую, развлекательную и образовательную программы. Министерство труда и соцразвития края ведет еженедельный мониторинг пребывания детей. Во всех организациях работают педагоги-психологи.
Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 13:56
Must-see в Краснодарском крае: красивейшие места Кубани
 
Краснодарский крайОбществоДонецкая Народная РеспубликаВениамин КондратьевЛуганская Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьХарьковская областьХерсонская областьНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала