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Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию

Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию - РИА Новости, 05.10.2022

Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию

Следующим шагом многоуровневой интеграции станет освобождение территорий, вошедших в состав России, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T21:12

2022-10-05T21:12

2022-10-05T21:31

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

родион мирошник

украина

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ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Следующим шагом многоуровневой интеграции станет освобождение территорий, вошедших в состав России, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.Мирошник также уточнил, что ответственность за интеграцию новых территорий возлагается на местные власти.Ранее источник РИА Новости рассказал, что российские силовые структуры после референдумов в Донбассе и освобожденных регионах Украины приступили к формированию своих территориальных органов управления.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Сегодня глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221002/sud-1820971082.html

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