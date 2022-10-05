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Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию
Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию - РИА Новости, 05.10.2022
Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию
Следующим шагом многоуровневой интеграции станет освобождение территорий, вошедших в состав России, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T21:12
2022-10-05T21:12
2022-10-05T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
родион мирошник
украина
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ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Следующим шагом многоуровневой интеграции станет освобождение территорий, вошедших в состав России, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.Мирошник также уточнил, что ответственность за интеграцию новых территорий возлагается на местные власти.Ранее источник РИА Новости рассказал, что российские силовые структуры после референдумов в Донбассе и освобожденных регионах Украины приступили к формированию своих территориальных органов управления.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Сегодня глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Референдум в Донбассе
21:12 05.10.2022 (обновлено: 21:31 05.10.2022)
Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию
Мирошник назвал освобождение всех вошедших в Россию территорий следующим шагом интеграции