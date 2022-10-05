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Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/osvobozhdenie-1821830480.html
Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию
Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию - РИА Новости, 05.10.2022
Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию
Следующим шагом многоуровневой интеграции станет освобождение территорий, вошедших в состав России, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T21:12
2022-10-05T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
родион мирошник
украина
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ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Следующим шагом многоуровневой интеграции станет освобождение территорий, вошедших в состав России, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.Мирошник также уточнил, что ответственность за интеграцию новых территорий возлагается на местные власти.Ранее источник РИА Новости рассказал, что российские силовые структуры после референдумов в Донбассе и освобожденных регионах Украины приступили к формированию своих территориальных органов управления.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Сегодня глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20221002/sud-1820971082.html
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, родион мирошник, украина, запорожская область, херсонская область , референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Референдум в Донбассе
21:12 05.10.2022 (обновлено: 21:31 05.10.2022)
 
Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию

Мирошник назвал освобождение всех вошедших в Россию территорий следующим шагом интеграции

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Следующим шагом многоуровневой интеграции станет освобождение территорий, вошедших в состав России, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности. Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм. Без перекосов и разницы в подходах. Более того, с использованием опыта наших бойцов", — подчеркнул он.

Мирошник также уточнил, что ответственность за интеграцию новых территорий возлагается на местные власти.
Ранее источник РИА Новости рассказал, что российские силовые структуры после референдумов в Донбассе и освобожденных регионах Украины приступили к формированию своих территориальных органов управления.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Сегодня глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 13:55
Конституционный суд установил период для интеграции новых регионов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьРеферендум в Донбассе
 
 
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